Πραξικόπημα στη Γουινέα–Μπισσάου εν μέσω προεδρικών εκλογών: Ο στρατός παίρνει τον έλεγχο της χώρας

Η Γουινέα–Μπισσάου βυθίστηκε ξανά στην αστάθεια την Τρίτη (26.11.2025) μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα. Την ώρα που η χώρα περίμενε ακόμη τα προσωρινά αποτελέσματα των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, οι δύο βασικοί υποψήφιοι –ο απερχόμενος πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπαλό και ο αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας ντε Κόστα– είχαν ήδη διεκδικήσει τη νίκη από τον πρώτο γύρο.

Το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα των εκλογών εκτροχιάστηκε όταν, στα μέσα της ημέρας, σημειώθηκε στρατιωτικό πραξικόπημα. Σε σύντομη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το αρχηγείο του στρατού στη Μπισσάου, ομάδα στρατιωτικών γνωστοποίησε ότι ένα «Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο για την Αποκατάσταση της Τάξης» αναλαμβάνει την εξουσία «μέχρι νεωτέρας».

Ο ταξίαρχος Ντενίς Εν’Κάνια, έως τότε επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου της προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η εκλογική διαδικασία αναστέλλεται, όπως και όλες οι ραδιοφωνικές πολιτικές εκπομπές. Τα σύνορα της χώρας έκλεισαν.

BREAKING: A Guinea-Bissau army officer declared on state television that the president has been ousted and all state institutions suspended, according to Reuters. pic.twitter.com/zfx2Piv6Q0 — Hortabin Media (@HortabinMedia) November 26, 2025

Gunfire in the Guinea-Bissau capital earlier today amid coup reports. https://t.co/K3iNMppWVm pic.twitter.com/SEIVefFvX2 — Brant (@BrantPhilip_) November 26, 2025

Νωρίτερα, το France24 ανέφερε ότι είχαν ακουστεί πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο και στρατιώτες είχαν αποκλείσει τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί σε αυτό. Η χώρα, που έχει γνωρίσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολλές απόπειρες ανατροπής από την ανεξαρτησία της, έδειχνε να επιστρέφει στα γνωστά μοτίβα αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με το γαλλόφωνο αφρικανικό μέσο Jeune Afrique, ο απερχόμενος πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπαλό επικοινώνησε ο ίδιος με τη σύνταξη του μέσου για να δηλώσει ότι συνελήφθη γύρω στο μεσημέρι μέσα στο γραφείο του, στο προεδρικό μέγαρο.

Υποστηρίζει ότι ο υπουργός Εσωτερικών Μποτσέ Καντέ, καθώς και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Μπιάγκε Να Νταν και ο υπαρχηγός του Μαμαντού Τουρέ, έχουν επίσης τεθεί υπό κράτηση.

Ο Εμπαλό λέει ότι δεν υπέστη βία, αλλά κατηγορεί τον αρχηγό του στρατού Ξηράς ότι οργάνωσε το πραξικόπημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη στρατιωτική ηγεσία που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του.