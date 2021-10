Εκτεταμένες διαδηλώσεις σημειώθηκαν τη Δευτέρα (25.10.2021) στο Σουδάν κατά του πραξικοπήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα. Τουλάχιστον 7 σκοτώθηκαν και άλλοι 140 τραυματίστηκαν από σφαίρες, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, διέλυσε τη Δευτέρα το μεικτό σώμα, αποτελούμενο από στρατιωτικούς και πολίτες, που είχε αναλάβει να οδηγήσει το Σουδάν στη δημοκρατία μετά την ανατροπή του Όμαρ Ελ Μπασίρ έπειτα τον ξεσηκωμό του λαού το 2019.

Ο στρατηγός Μπουρχάν επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υποσχέθηκε ότι θα οργανωθούν εκλογές το 2023 και ότι η εξουσία θα παραδοθεί στην εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση τότε.

Οργανώσεις και παρατάξεις που πρωτοστάτησαν στις μαζικές κινητοποιήσεις πριν από δύο χρόνια κάλεσαν τους Σουδανούς να βγουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και να συνεχίσουν τις ενέργειες πολιτικής ανυπακοής.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει την Τρίτη εκτάκτως κεκλεισμένων των θυρών για να συζητηθεί το στρατιωτικό πραξικόπημα στο Σουδάν, δήλωσαν τη Δευτέρα διπλωμάτες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση οργανώνεται κατόπιν αιτήματος έξι δυτικών κρατών – Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νορβηγία, ΗΠΑ, Εσθονία και Γαλλία –, διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσω βιντεοδιάσκεψης από το Χαρτούμ με δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Σουδάν, ο Γερμανός Φόλκερ Πέρτες, ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι αναμένει να κληθεί να εκθέσει τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο Σουδάν σήμερα στο ΣΑ.

