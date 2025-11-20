«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε παιδιά»: Η σκληρή προειδοποιήση του αρχηγού των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Ρωσία

Πρόκειται για μια ωμή προειδοποίηση, στο ίδιο πνεύμα με τις συζητήσεις που κυριαρχούν τις τελευταίες εβδομάδες στον δημόσιο διάλογο στην Ευρώπη. Στο συνέδριο των δημάρχων της Γαλλίας την Τρίτη (18.11.2025), ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, κάλεσε τους αιρετούς να προετοιμάσουν τους πολίτες τους για ένα σενάριο πολέμου με τη Ρωσία.

«Αν η χώρα μας λυγίσει επειδή δεν είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της, επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, να υποφέρει οικονομικά (…), αν δεν είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό, τότε είμαστε σε κίνδυνο», δήλωσε ο στρατηγός ενώπιον των δημάρχων της Γαλλίας. Ο Μαντόν επέμεινε στην ανάγκη «να είμαστε έτοιμοι» και να αναλάβει η χώρα συλλογικά το ενδεχόμενο ανθρώπινο κόστος αν γίνει πόλεμος με τη Ρωσία.

Ήταν μια σπάνια και άμεση παρέμβαση, που πολλοί θεώρησαν ως είσοδο του στρατιωτικού στο πολιτικό πεδίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία θα μπορέσει να αποτρέψει τη Ρωσία μόνο αν η χώρα αποδεχθεί την ανάγκη για μια εθνική προσπάθεια, ακόμη και σε ψυχολογικό επίπεδο. «Αυτό που μας λείπει είναι η δύναμη ψυχής», τόνισε, καλώντας τους δημάρχους «να το συζητήσουν στις κοινότητές τους» ώστε να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη.

Η ρωσική απειλή στο επίκεντρο ενώπιον των βουλευτών

Την επόμενη ημέρα, ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Εθνοσυνέλευσης, ο στρατηγός επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός πρέπει να είναι έτοιμος «για ένα σοκ σε τρία ή τέσσερα χρόνια», απέναντι σε μια Ρωσία που ενδέχεται να επιδιώξει να μεταφέρει τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Με αυτόν τον τρόπο δικαιολόγησε την «προσπάθεια επανεξοπλισμού» που βρίσκεται σε εξέλιξη, κάνοντας λόγο για ένα πιθανό μελλοντικό «τεστ», ίσως πιο βίαιο από τις υβριδικές πιέσεις που ήδη παρατηρούνται.

Η ριζοσπαστική αριστερά της Γαλλίας καταγγέλλει «παρέκκλιση»

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την αριστερά. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν εξέφρασε στο X την «απόλυτη διαφωνία» του, κατηγορώντας τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων ότι υπερβαίνει τον ρόλο του και εκφέρει πολιτικό λόγο.

Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d’État-major des armées. Ce n’est pas à lui d’aller inviter les maires ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne : ni le président, ni le gouvernement, ni le Parlement. Ni à prévoir des… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 19, 2025

Για τους βουλευτές της LFI, ο Μαντόν «υπερβαίνει τη λειτουργία του», μιλώντας δημόσια για σενάρια πολέμου και δραματοποιώντας την κατάσταση μέχρι το σημείο να αναφερθεί σε «απώλεια παιδιών». Σύμφωνα με αυτούς, τέτοια λόγια δεν πρέπει να προέρχονται από στρατιωτικό.

Σοκ και στην Εθνική Συσπείρωση

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Εθνική Συσπείρωση (RN) αντιδρά επίσης έντονα. Ο βουλευτής Σεμπαστιέν Σενού, κατηγορεί τον στρατηγό ότι «δεν έχει καμία νομιμότητα» να τρομοκρατεί τους Γάλλους και θεωρεί τις δηλώσεις του εντελώς αποκομμένες από την επίσημη γραμμή του κράτους.

«Αν λέει αυτό που σκέφτεται ο Μακρόν, είναι σοβαρό. Αν δεν λέει αυτό που σκέφτεται ο Μακρόν, επίσης είναι σοβαρό», σχολιάζει σκωπτικά, εκτιμώντας ότι ο Μαντόν ξεπερνά σαφώς τον ρόλο του.

Φωνές μιλούν για «ρεαλιστικό» μήνυμα

Παρά την ένταση, ορισμένοι αιρετοί υπερασπίζονται τη σαφήνεια του στρατηγού. Ο κεντρώος δήμαρχος της Αράς, Φρεντερίκ Λετερκιέ, θεωρεί ότι οι δηλώσεις αποτυπώνουν μια ανησυχητική διεθνή πραγματικότητα και υπενθυμίζουν ότι η Γαλλία πρέπει να προετοιμαστεί για έναν πιο ασταθή κόσμο.

Κατά την άποψή του, είναι αναγκαίο να θωρακιστεί η χώρα — υλικά και ψυχολογικά — απέναντι σε κινδύνους που δεν περιορίζονται μόνο στη Ρωσία.