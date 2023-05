O πρίγκιπας Χάρι ήρθε στη Βρετανία, είδε τη χθεσινή (6.5.2023) στέψη του πατέρα του βασιλιά Καρόλου και αμέσως μετά έγινε… καπνός και έφυγε για τις ΗΠΑ έχοντας συμπληρώσει συνολικά μόλις 28 ώρες και 42 λεπτά στην πατρίδα του.

Ο πρίγκιπας Harry ήταν ένα από τα πρόσωπα που πάνω τους στράφηκαν όλα τα βλέμματα χθες στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στην στέψη του βασιλιά Καρόλου ως μονάρχη της Βρετανίας. Και όχι άδικα.

Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου θεωρείται το «μαύρο πρόβατο» της βασιλικής οικογένειας μετά τα όσα ισχυρίστηκε στο βιβλίο του, Spare.

Ο πρίγκιπας Χάρι διέψευσε τα σενάρια που ανέφεραν ότι δεν θα έδινε το παρών στην τελετή στέψης του πατέρα του και πήγε στη Βρετανία από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται με τα παιδιά του και την σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Πήγε βέβαια, στην πατρίδα του μόνος του και χωρίς τη γυναίκα του που θεωρείται κι αυτή persona non gratta από την βασιλική οικογένεια. Η επίσημη δικαιολογία ήταν πάντως, ότι η Μέγκαν Μαρκλ δεν πήγε στην Βρετανία για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, διότι ο γιος της γιόρταζε τα 4α γενέθλιά του.

Ο πρίγκιπας Harry ήταν στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, αλλά αμέσως μετά έφυγε από εκεί συνοδευόμενος από ένα μέλος της μητροπολιτικής αστυνομίας και άλλους τέσσερις συνοδούς και δεν ήταν στην πρώτη εμφάνιση του πατέρα του ως βασιλιάς στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Prince Harry Heads to Airport After Being Royally Frozen Out of #Coronation; #PrinceHarry’s status was ruthlessly emphasized at his father’s coronation, as he was seated in the third row with the disgraced #PrinceAndrew in Westminster Abbey, and forced to walk alone.#Coronation pic.twitter.com/6EIeM5wadg — SNN (@snntv_en) May 6, 2023

Πήγε κατευθείαν στο αεροδρόμιο του Χίθροου και επέστρεψε στην Καλιφόρνια. Μάλιστα ήταν τόσο… φουριόζος που αναχώρησε για το αεροδρόμιο φορώντας τα μετάλλιά του.

Τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας Harry έφυγε άρον άρον, διότι ήθελε να πάει στην Καλιφόρνια και να προλάβει το πάρτι για τα τέταρτα γενέθλια του γιου του Άρτσι.

Σενάρια λένε πάντως, ότι ο πρίγκιπας Harry μάλλον δεν πρόλαβε το πάρτι και όταν έφτασε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια τα παιδιά του να είχαν πέσει ήδη για ύπνο.

Ο πρίγκιπας Harry αναχώρησε για τις ΗΠΑ με το αεροπλάνο λίγο πριν τις 18:30 (τοπική ώρα), έχοντας συμπληρώσει συνολικά μόλις 28 ώρες και 42 λεπτά στην πατρίδα του, την Βρετανία.

Αμήχανος και στην τρίτη σειρά των καθισμάτων στην τελετή

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε χαμογελαστός στο Αββαείο του Γουέστμινστερ για την τελετή στέψης του Καρόλου, αλλά στη συνέχεια το χαμόγελό του άρχισε να χάνεται και να γίνεται όλο πιο αμήχανο.

Prince Harry waits with members of the royal family after the coronation of his father King Charles III



The Duke of Sussex was sat in the third row for the ceremony, two rows behind his brother Prince William https://t.co/6PqhNHnnBi pic.twitter.com/phUVWkab6O — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 6, 2023

Ο πρίγκιπας Harry είχε τοποθετηθεί στην τρίτη σειρά καθισμάτων και προς τα μέσα, μακριά από τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η τοποθέτησή του στην τρίτη σειρά ήταν φυσικά ένα… δείγμα της στάσης που έχει η βασιλική οικογένεια απέναντί του μετά το βιβλίο του. Ο πρίγκιπας Harry μάλιστα, καθόταν δίπλα όχι σε κάποιο εξ αίματος συγγενή του, αλλά στον σύζυγο της πριγκίπισσας Βεατρίκης, Edoardo Mapelli Mozzi.

Τα βλέμματα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ

Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου, έριχνε βλέμματα προς τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ στην τελετή στέψης, αλλά ο αδελφός του δεν γύρισε ποτέ προς τα πίσω για να κοιτάξει προς τον πρίγκιπα Harry.

Σενάρια ανέφεραν επίσης ότι δεν φάνηκε να ψέλνει – αντίθετα με όλους όσοι ήταν στο Αββαείο – τον εθνικό ύμνο της Βρετανίας “God Save The King”, την ώρα που ο εστεμμένος πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, περνούσε από μπροστά του.

The world has been watching Prince Harry’s very brief return to the royal family with eagle eyes, pulling apart every detail of the two hours he was in their company for the coronation of his father, King Charles. #7NEWS https://t.co/zIymBc6wsD — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) May 7, 2023

Μετά την τελετή έφυγε αμέσως για το αεροδρόμιο, για να πετάξει στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες της Daily Mail ανέφεραν πάντως, ότι στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είχε καταρτίσει το παλάτι δεν υπήρχε η πρόβλεψη για την συμμετοχή του στο ιδιωτικό οικογενειακό γεύμα ή σε κάποιες επίσημες ή ανεπίσημες φωτογραφίες, ή μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ.