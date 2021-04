Με όλες τις τιμές που προσήκουν σε έναν ανώτατο στρατιωτικό και στον σύζυγο της βασίλισσας της Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, που απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών την Παρασκευή 9 Απριλίου. Η τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ, παρά την αναμφίβολη μεγαλοπρέπειά, προσαρμόστηκε στις επιταγές της πανδημίας και θα παραστούν μόλις 30 άτομα.

Ο θάνατος του 99χρονου πρίγκιπα Φιλίππου σε ηλικία 99 ετών αφήνει, αναμφίβολα, δυσαναπλήρωτο κενό στην 94χρονη Ελισάβετ, που επί 73 χρόνια μοιράστηκε μαζί του τα προβλήματα της οικογένειάς τους αλλά και τα βάρη του Στέμματος. Ίσως η βασίλισσα Ελισάβετ να ζει σήμερα την χειρότερη μέρα της μακρόχρονης ζωής της. Μετά από εφτά και πλέον δεκαετίες θα πει για τελευταία φορά αντίο σύζυγό της Πρίγκιπα Φίλιππο.

Η κηδεία του βασιλικού συζύγου θα τελεστεί το απόγευμα του Σαββάτου (στις 15.00 τοπική ώρα, 17.00 ώρα Ελλάδος) στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Τα προσωπικά αντικείμενα του Δούκα του Εδιμβούργου και τα παράσημα του από το Βασιλικό Ναυτικό έχουν ήδη τοποθετηθεί στο παρεκκλήσι για την τελετή.

Οι λεπτομέρειες της τελετής έχουν σχεδιαστεί στις προσωπικές επιθυμίες του ίδιου του πρίγκιπα Φιλίππου, ωστόσο έγιναν κάποιες προσαρμογές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι προσκεκλημένοι στην κηδεία θα είναι μόνο 30, όλοι θα φορούν μάσκες και θα κρατούν τις αποστάσεις σύμφωνα με τα μέτρα για τον κορονοϊό, ενώ απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό.

Στην είσοδο του ναού το φέρετρο θα υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Τζάστιν Ουέλμπι και ο Επίσκοπος του Ουίνδσορ, Ντέιβιντ Τζον Κόνερ.

Οι πρώτοι, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, έχουν ήδη φτάσει στο Κάστρο του Ουίνσδορ.

Αναλυτικά, το «παρών» θα δώσουν εκτός από την βασίλισσα Ελισάβετ, ο Πρίγκιπας Κάρολος με την δούκισσα της Κορνουάλης, ο Πρίγκιπας Άντριου, οι δύο του κόρες, Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία με τους συζύγους τους, Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι και Τζακ Μπρούκσμπανκ, αντίστοιχα. Η Πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της, Σερ Τίμοθι Λόρενς, τα δύο της παιδιά, Ζάρα Τιντάλ και Πίτερ Φίλιπς και ο Μάικ Τιντάλ, σύζυγος της Ζάρα. Επίσης, παρόντες θα είναι ο Πρίγκιπας Εδουάρδος με την σύζυγό του Σόφι, κόμισσα του Ουέσεξ, την 17χρονη κόρη τους, λαίδη Λουίζ και τον 11χρονο γιο τους, Τζέιμς, υποκόμη του Σέβερν.

Υπενθυμίζεται ότι το φέρετρο του δούκα του Εδιμβούργου θα μεταφερθεί στο παρεκκλήσι μέσα σε μια τροποποιημένη ειδικά για αυτή την ημέρα Land Rover, στον σχεδιασμό της οποίας είχε συμμετάσχει και ο ίδιος.

Prince Philip designed his own custom-built Land Rover hearse, which will be used to take the duke’s coffin from the state entrance of Windsor Castle to St George’s Chapel.



