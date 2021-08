Το Tam-Na-Ghar αποτελεί τον κρυφό παράδεισο που διαθέτει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, στο οποίο απολαμβάνουν οικογενειακές στιγμές με τα τρία παιδιά τους. Το σπίτι των τριών υπνοδωματίων βρίσκεται στο τεράστιο κτήμα Μπαλμόραλ, έκτασης 50.000 στρεμμάτων και πιστεύεται ότι έχει πολλές ευτυχισμένες αναμνήσεις.

Η βασίλισσα Ελισάβετ παραδοσιακά περνάει τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και μέρος του Οκτωβρίου στο Κάστρο Μπαλμόραλ. Όταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τα παιδιά τους – Σάρλοτ, Τζορτζ και Λούις – την επισκέπτονται, έχουν την επιλογή να μείνουν στο εξαιρετικά ιδιωτικό τρίτο σπίτι τους.

Το Tam-Na-Ghar ήταν δώρο προς τον πρίγκιπα Γουίλιαμ από την προγιαγιά του λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2002, και βρίσκεται κοντά στο Brikhall, κατοικία του πρίγκιπα Καρόλου και της δούκισσας Καμίλα. Μάλιστα, σύμφωνα με το Hello, οι δυο τους επισκέπτονταν το εξοχικό αυτό από τότε που σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Αντρέα, ενώ είχαν εκμυστηρευτεί στους φίλους τους ότι έχουν ζήσει πολύ ωραίες στιγμές εκεί. Ακόμη, το 2019 έμειναν εκεί με τα παιδιά τους όταν πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Σκωτία.

‘Tam-Na-Ghar’ is the 3 bedroom cottage Catherine, William & their children stay in when they visit the Queen & other royals during their summer holiday in Balmoral, Scotland. Catherine & William stayed there dating to escape paparazzi desperate for photos of the courting couple! pic.twitter.com/LgcW22ALsR