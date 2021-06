Κρίση εξουσίας στην Ιορδανία. Ο πρίγκιπας Χάμζα ζήτησε τη βοήθεια του Ριάντ για να ανατρέψει τον βασιλιά Αμπντάλα Β’, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στη δίκη με κύριο κατηγορούμενο τον πρίγκιπα Χάμζα θα παραπεμφθούν και δύο άτομα, που φέρονται ως συνεργοί του. Ωστόσο, στην εκδίκαση της υπόθεσης την προσεχή εβδομάδα ενώπιον του Δικαστηρίου Κρατικής Ασφάλειας, ο Χάμζα δεν θα βρεθεί στο εδώλιο των κατηγορουμένων.

Μετά την πρωτοφανή κρίση που συγκλόνισε τη μοναρχία τον περασμένο Απρίλιο, ο Χάμζα υποσχέθηκε να «μείνει πιστός» στον ετεροθαλή αδερφό του, βασιλιά Αμπντάλα Β’.

Θα δικαστούν μόνον ο Μπάσεμ Αουαντάλα, πρώην επικεφαλής του βασιλικού γραφείου, κάτοχος σαουδαραβικής υπηκοότητας και μισητός από μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ο Σερίφ Χασάν μπεν Ζαΐντ, που διετέλεσε για κάποιο διάστημα ειδικός απεσταλμένος του Σαουδάραβα βασιλιά.

Κινδυνεύουν να καταδικαστούν, σύμφωνα με έναν από τους δικηγόρους, σε κάθειρξη 20 ετών.

Ωστόσο, ο ετεροθαλής αδελφός του βασιλιά βρίσκεται στο κέντρο της συνωμοσίας: «ο πρίγκιπας Χάμζα ήταν αποφασισμένος να ικανοποιήσει την προσωπική του φιλοδοξία να γίνει βασιλιάς, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τα έθιμα των Χασιμιτών», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Για να το επιτύχει, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις ανησυχίες και τα προβλήματα του λαού και να πυροδοτήσει τη στάση και την απογοήτευση στην κοινωνία, κυρίως μέσα από τα μηνύματα στο Twitter που συνέτασσε ο Μπάσεμ Αουαντάλα», προστίθεται στο κείμενο.

