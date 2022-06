«Διακριτική» χαρακτηρίζεται η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, στη Βρετανία, δύο χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια και τη φυγή τους στην Καλιφόρνια, για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Αν και αποκλείστηκαν τον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ επειδή δεν έχουν «ενεργό» δημόσιο ρόλο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρακολούθησαν την παρέλαση από το παλιό γραφείο του δούκα του Ουέλινγκτον.

Οι βρετανικές ταμπλόιντ ανέβασαν φωτογραφίες της Μέγκαν, με σκούρο φουστάνι και άσπρο καπέλο, να χαμογελάει στα παιδιά και να τους κάνει νοήματα να σωπάσουν, ενώ συζητά με τον Χάρι. Ο τελευταίος φορούσε επίσης σκούρο κοστούμι, που ερχόταν σε αντίθεση με την παραδοσιακή στρατιωτική στολή του πατέρα του, πρίγκιπα Καρόλου και του μεγαλύτερου αδελφού του, του Ουίλιαμ.

Το ζεύγος αναμένεται, πάντως, ότι θα παραστεί αύριο Παρασκευή (3.6.2022) το πρωί στη λειτουργία στον Καθεδρικό του Αποστόλου Παύλου, όπου θα συναντηθούν με μέλη της βασιλικής οικογένειας με τα οποία οι σχέσεις τους έχουν παγώσει.

😂You just know the kids think Harry and Meghan are the coolest Uncle & Aunty. I had one of those too as a kid!



Now watch British media twist & tarnish this innocent playful bonding for profit. #TroopingTheColour #platinumjubilee #HarryandMeghan pic.twitter.com/DhlzckKD5d