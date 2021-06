Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εντός των ημερών αναμένεται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά. Οι θαυμαστές των Σάσεξ λοιπόν σε Βρετανία και ΗΠΑ μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας και βάζουν στοιχήματα για το ποιο θα είναι τελικά το όνομα του.

Η εγκυμοσύνη της Μέγκαν Μαρκλ ανακοινώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τραβήχτηκε εξ αποστάσεως μέσω iPad από τον φωτογράφο και φίλο του ζευγαριού, Μίσαν Χάριμαν (Misan Harriman). Το φύλο όμως το αποκάλυψαν κατά την διάρκεια της συνέντευξή τους στην Όπρα. «Ευγνώμων, έχοντας ένα παιδί, ένα ή δύο του ίδιου φύλου θα ήταν καταπληκτικό, αλλά να έχουμε ένα αγόρι και μετά ένα κορίτσι… τι άλλο μπορείς να ζητήσεις;» είχε πει, μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Χάρι.

Στο μεταξύ τα γραφεία στοιχημάτων έχουν πάρει φωτιά για το πώς ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα ονομάσουν το κοριτσάκι τους. Σύμφωνα με το Ladbrokes πολύ πιθανόν είναι να το κοριτσάκι να το Philippa προς τιμήν του δούκα του Εδιμβούργου που πέθανε τον Απρίλιο, αλλά και γιατί η γέννηση της συμπίπτει κοντά χρονικά με τα γενέθλια του ( σ.σ. ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε γενέθλια στις 10 Ιουνίου). Επίσης, μαυριτανικής καταγωγής Philippa Hainault ήταν σύζυγος του βασιλιά Εδουάρδου III και η πρώτη «μαύρη» βασίλισσα της Αγγλίας. Η Philippa, που έζησε στον 14ο αιώνα, θεωρείται μια από τις δημοφιλέστερες και πιο φιλελεύθερες βασίλισσες στην αγγλική ιστορία και είναι θαμμένη στο Κάστρο των Γουίντσορ. Μάλιστα, σε αυτό το σενάριο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την μικρή σκέφτονται να την φωνάζουν «Pip».

Σύμφωνα με το William Hill, ένα βρετανικό ιστότοπο στοιχημάτων ιπποδρομιών και ποδοσφαίρου, ανάμεσα στα πιθανά ονόματα είναι τα Alexandra, Alice, Elizabeth, Grace και Daisy, ενώ το Diana φαίνεται επικρατέστερο ως middle name τουλάχιστον.

Πάντως, σε συνέντευξή τους το 2019, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ότι τα ονόματα Amy και το Lily ήταν επίσης «υπό σκέψη» αν το δεύτερο παιδί τους ήταν κορίτσι.

Harry and Meghan’s baby daughter ‘is due THURSDAY on what would have been Prince Philip’s 100th birthday’ https://t.co/GbTgBwF1H7