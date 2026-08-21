Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Το αποτυχημένο «american dream» με τις συμφωνίες εκατομμυρίων και η δεύτερη ευκαιρία στη Βρετανία

Η μετακόμιση του πρίγκιπας Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ στην Καλιφόρνια αποτέλεσε το ξεκίνημα μίας νέας εποχής για το ζευγάρι. το 2020 έφτασαν στις ΗΠΑ και προσέφεραν στο Χόλιγουντ κάτι που ούτε εκείνο δεν μπορούσε να κατασκευάσει: μία αληθινή βασιλική οικογένεια. Γιατί αποφάσιζαν όμως να αφήσουν πίσω τους το «american dream» και να γυρίσουν στη Βρετανία;

Αν και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ακολούθησαν τις δικές τους καριέρες στο Λος Άντζελες και γνώρισαν κάποια επιτυχία στη σόουμπιζ, η «βασιλεία» τους στο Χόλιγουντ αποδείχθηκε σύντομη με τους Καλιφορνέζους να μην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την επικείμενη επιστροφή τους στη Βρετανία.

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Στη συνέντευξη που έδωσαν το 2021 στην Όπρα Γουίνφρεϊ για την επιτυχημένη ταινία, η Μέγκαν περιέγραψε την ελευθερία να κάνει τις δικές της επιλογές ως «απελευθερωτική».

Ο Χάρι αργότερα είπε ότι η Αμερική προσέφερε στην οικογένειά του ένα βαθμό ιδιωτικότητας και ελευθερίας που «αναμφίβολα δεν θα μπορούσαν» να απολαύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι ήταν η ζωή που θα ήθελε για αυτόν η μητέρα του, Νταϊάνα.

Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Μοντεσίτο, έναν οικισμό διασημοτήτων λίγες ώρες βόρεια του Λος Άντζελες με γείτονες όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Ρομπ Λόου.

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Οι συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για podcast και Netflix

«Ήταν τόσο περιζήτητα, που ήταν ονόματα που θα έφταναν στον Τύπο και θα τραβούσαν αμέσως την προσοχή», λέει η Stacy Jones, διευθύνουσα σύμβουλος της Hollywood Branded, μιας εταιρείας μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων.

«Υπάρχουν ατελείωτα πάρτι, ατελείωτες εκδηλώσεις και ατελείωτα πράγματα να κάνεις αν είσαι διασημότητα μέσα στο Χόλιγουντ», λέει. «Αλλά σύντομα συνειδητοποιείς ότι όλα αυτά τα ατελείωτα πράγματα προωθούν κάτι προς πώληση». Και το βασιλικό ζεύγος είχε πολλά να πουλήσει.

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, παρατηρήτρια της βασιλικής οικογένειας και δημοσιογράφος με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία έγραψε το βιβλίο «HRH: So Many Thoughts on Royal Style», λέει: «Νομίζω ότι μέρος του λόγου για τον οποίο [η αποχώρηση των Σάσεξ από τις ΗΠΑ] με εξέπληξε ήταν απλώς επειδή ένιωθαν σαν να εγκαθίσταντο στη ζωή τους στην Καλιφόρνια».

Δεν είναι όλοι λυπημένοι που τους βλέπουν να φεύγουν. Η New York Post, συχνά καυστική για το ζευγάρι, χαιρέτισε την είδηση ​​της αποχώρησής τους με τον τίτλο «Επιστροφή στο Θρόνο!», δηλώνοντας ότι ο «μακρός εθνικός εφιάλτης της Αμερικής τελείωσε».

Η κοροϊδία των ταμπλόιντ περιφρονούσε σε μεγάλο βαθμό το σπάνιο επίτευγμα του ζευγαριού στο Χόλιγουντ. Κατάφεραν κάτι που οι περισσότεροι νεοφερμένοι στο Τίνσελταουν δεν κάνουν ποτέ: να πείσουν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του να επενδύσουν σε αυτούς.

Ωστόσο, η προσέλκυση αυτής της αρχικής επένδυσης αποδείχθηκε ευκολότερη από τη διατήρησή της. Η πολυετής συμφωνία τους με το Spotify, η οποία φέρεται να αξίζει έως και 25 εκατομμύρια δολάρια (18,3 εκατομμύρια λίρες), παρήγαγε το podcast 12 επεισοδίων της Meghan, Archetypes, με καλεσμένους όπως η Serena Williams και η Mariah Carey.

Το 2023, ωστόσο, το Spotify και η Archewell Audio του ζευγαριού ανακοίνωσαν ότι είχαν «συμφωνήσει αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους».

Η πενταετής συμφωνία τους με το Netflix, η οποία υπογράφηκε το 2020 και φέρεται να αξίζει μεταξύ 60 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, παρείχε αρκετά προγράμματα.

Αλλά έκτοτε έχει αντικατασταθεί από μια λιγότερο επικερδή ρύθμιση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ύφεσης σε ολόκληρη τη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Πίσω από τα έργα, η παραγωγική επιχείρηση των Sussex παρουσίασε επίσης υψηλό κύκλο εργασιών προσωπικού, με αναφορές ότι ορισμένοι πρώην υπάλληλοι αυτοαποκαλούνταν ιδιωτικά «Sussex Survivors Club».

Η «βασιλική» εμπορική επιτυχία του Χάρι

Ο Χάρι γνώρισε εμπορική επιτυχία κυρίως όταν πουλούσε τη δική του βασιλική ιστορία. Τα απομνημονεύματά του, Spare, σημείωσαν εκδοτικό φαινόμενο, καθώς φέρεται να συνοδεύτηκαν από προκαταβολή 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πούλησε περισσότερα από έξι εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθιστώντας το το μη μυθιστορηματικό βιβλίο με τις ταχύτερες πωλήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ .

Στο πλαίσιο της προώθησής του, ο Χάρι είχε μια δημόσια συζήτηση με τον ειδικό σε τραύματα, Δρ. Γκαμπόρ Ματέ, στην οποία εξέτασε πώς τον είχαν διαμορφώσει τα παιδικά του χρόνια στη βασιλική οικογένεια.

Σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight την Πέμπτη, ο Ματέ είπε ότι ο Χάρι φάνηκε «πολύ ευχάριστος, πολύ ευαίσθητος» και κάποιος που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να βεβαιωθεί ότι «δεν θα μεταδώσει τα τραύματά του στα παιδιά του».

Ο Δούκας του Σάσεξ παραμένει εξαιρετικά εμπορεύσιμος όταν το θέμα είναι ο ίδιος ο Χάρι, η Βασιλική Οικογένεια ή οι σκοποί με τους οποίους συνδέεται εδώ και καιρό.

Έγινε επικεφαλής του impact officer στην εταιρεία coaching BetterUp της Σίλικον Βάλεϊ και συνδημιούργησε και ήταν εκτελεστικός παραγωγός της σειράς ψυχικής υγείας του Apple TV+, The Me You Can’t See, με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Τα έργα του στο Netflix βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα καθιερωμένα ενδιαφέροντά του.

Το Heart of Invictus ακολούθησε τραυματίες και τραυματίες στρατιωτικούς βετεράνους που προετοιμάζονταν για τους Αγώνες που ίδρυσε, ενώ ο Πόλο εξερευνούσε ένα άλλο από τα πάθη του.

Κανένα από τα δύο δεν προσέλκυσε τίποτα που να πλησιάζει την προσοχή που προκάλεσε η σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του ζευγαριού, Harry & Meghan, ή οι αποκαλύψεις του στο Spare.

Σε μία από τις σχετικά σπάνιες μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Χάρι εκφώνησε επίσης την κεντρική ομιλία σε μια άτυπη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το 2022, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Μίλησε για τη μητέρα του, τη σύνδεσή του με την Αφρική και την κληρονομιά του Μαντέλα. Αλλά φάνηκε να δυσκολεύεται να ξεφύγει από τον βασιλικό τυπικό ρόλο του στις ΗΠΑ.

Μαγειρική, Lifestyle και Μέγκαν

Όσο για την πρώην ηθοποιό του Suits, ασχολήθηκε με μια σειρά μαγειρικής και lifestyle στο Netflix.

Αυτό το περιεχόμενο ανέδειξε την ειδυλλιακή ζωή τους με αξιολάτρευτα «κοτόπουλα διάσωσης» και φρέσκες φράουλες, με φόντο το γραφικό σκηνικό των βουνών Santa Ynez. Tο With Love, Megan ακυρώθηκε μετά από δύο σεζόν, αλλά έχει προταθεί για βραβείο Emmy στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς Lifestyle.

Το Netflix τερμάτισε επίσης τη συμμετοχή του στο lifestyle brand της Μέγκαν Μαρκλ, As Ever, νωρίτερα φέτος. «Το Netflix παράγει ταινίες. Το Netflix δεν παράγει μαρμελάδα», είπε ο Τζόουνς, ο γκουρού του brand.

Οι επικριτές χαρακτήρισαν τον προσεκτικά επιμελημένο τρόπο ζωής που παρουσίαζε η Μέγκαν ως άτονο. Αλλά όσον αφορά το branding, η Τζόουνς αναγνωρίζει ότι ακόμη και η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να έχει αξία αν κρατάει κάποιον στο επίκεντρο της συζήτησης.

Τα έργα της Μέγκαν Μαρκλ την κράτησαν ορατή και έδιναν στο κοινό κάτι που μπορούσε να παρακολουθήσει ή να αγοράσει.

«Μετακομίζοντας στη Βρετανία, φαίνεται ότι συνεχίζουν να επιδιώκουν αυτή την εγγύτητα με τη Βασιλική Οικογένεια για να επικυρώσουν τον εαυτό τους ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να εμπορευματοποιήσουν», λέει η Kinsey Schofield, της οποίας το ομώνυμο podcast επικεντρώνεται στη Βασιλική Οικογένεια.

«Η Μέγκαν κάνει cosplay ως μέλος της βασιλικής οικογένειας πουλώντας τα τσάγια και τα φρούτα που χρησιμοποιεί μέσω του As Ever από τότε που ξεκίνησε».

Οι Σάσεξ εξακολουθούν να έχουν πρότζεκτ σε εξέλιξη. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα ντοκιμαντέρ για τους Προσκόπους και έχουν στα σκαριά μια σειρά με σενάριο που διαδραματίζεται στον αποκλειστικό κόσμο των ομάδων πόλο, η οποία θα παραχθεί από τους δημιουργούς του Gossip Girl.

«Δεν θα γίνουν ποτέ ιδιώτες πολίτες»

Η αμερικανική τους εμπειρία όμως συνολικά αποκαλύπτει τα όρια της διασημότητας στο Χόλιγουντ. Η φήμη μπορεί να σε βγάλει από την πόρτα, αλλά δεν σε εγγυάται αντοχή.

«Το Χόλιγουντ περνάει μια απίστευτα δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και το τοπίο είναι διχασμένο», λέει ο Τζόουνς. Οι απολύσεις, οι επαναλαμβανόμενες αναδιαρθρώσεις και η υψηλή εναλλαγή προσωπικού έχουν αποσταθεροποιήσει εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο.

«Είναι αρκετά δύσκολο να ξεκινήσεις και να ξεκινήσεις μια εταιρεία και να τη συνεχίσεις», λέει. «Όταν μια εταιρεία ξεκινάει από κάποιον που είναι ένας μεγάλος σταρ των μέσων ενημέρωσης, χρειάζεται μερικούς πραγματικά ισχυρούς ανθρώπους που την υποστηρίζουν».

Μπορεί να μην κατέχουν πλέον τη θέση που κατείχαν όταν έφτασαν για πρώτη φορά στην Αμερική και μπορεί να λένε ότι επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γίνουν ιδιώτες πολίτες, αλλά είναι απίθανο το ζευγάρι να ξεθωριάσει στο παρασκήνιο.

«Δεν θα γίνουν ποτέ ιδιώτες πολίτες, πουθενά στη ζωή τους», λέει ο Τζόουνς.

«Δεν είναι άνθρωποι που μπορούν ποτέ να γίνουν παίκτες στο παρασκήνιο. Είναι αστέρες της δικής τους εκπομπής – ή αστέρες της εκπομπής κάποιου άλλου. Ακόμα κι αν είναι αστέρες χαμηλότερου επιπέδου, εξακολουθούν να είναι αστέρες».