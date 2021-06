Δύο νέα project για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, μία ταινία μεγάλου μήκους και μια σειρά ντοκιμαντέρ, ανακοίνωσε το ITV. Τα project ανακοινώθηκαν πριν από τα 60α γενέθλια της Lady D, τα οποία θα γιόρταζε την 1η Ιουλίου.

Η ταινία με τίτλο «Diana» παραγωγής της 72 Films αξιοποιεί μαρτυρίες που δεν έχουν ξανακουστεί, σπάνια αρχεία, φωτογραφίες και επιστολές για να παρουσιάσει το ταξίδι της πριγκίπισσας Νταϊάνα από την εφηβεία έως τα χρόνια που έγινε σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου της Ουαλίας. Η Τζέμα Τσίσναλ σκηνοθετεί την ταινία, η οποία θα διερευνήσει επίσης ποια ήταν η Lady D πίσω από την κάμερα και στην προσωπική της ζωή. Οι Μαρκ Ράφαελ και Ντέιβιντ Γκλόβερ είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας.

«Υπάρχει κάτι λίγο μαγικό σε ό,τι αφορά την πριγκίπισσα Νταϊάνα – και παρά τις δυσκολίες στην προσωπική της ζωή, κατάφερε να χρησιμοποιήσει την επαφή της με ανθρώπους για να κάνει το καλό. Τα 60α γενέθλιά της είναι ο κατάλληλος χρόνος να επανεξεταστούν η ζωή της και η κληρονομιά της και να ερευνηθεί πώς από σχετικά άγνωστη έφηβη στο πιο θλιμμένο άτομο που έζησε ποτέ» δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκλόβερ.

