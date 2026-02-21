Κόσμος

Προκλητικός ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ: Βιβλικό δικαίωμα του Τελ Αβίβ να καταλάβει όλη τη Μέση Ανατολή

Ο Χάκαμπι έκανε την τοποθέτηση αυτή σε συνέντευξη κατά την οποία ο Αμερικανός πρέσβης υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας
Ιερουσαλήμ
REUTERS/Ammar Awad

Φωτιές άναψε ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι με μια δήλωσή του που ήδη έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος από αυτήν.

«Θα ήταν μια χαρά αν (το Ισραήλ) τα έπαιρνε όλα», είπε σε podcast που δημοσιεύθηκε χθες (20.02.2026) Παρασκευή.

Ο Χάκαμπι έκανε την τοποθέτηση αυτή σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, κατά την οποία ο Αμερικανός πρεσβευτής υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφού ο Χάκαμπι ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε τεράστια τμήματα της Μέσης Ανατολής, ο Κάρλσον του ζήτησε να διευκρινίσει «σε ποια εδάφη αναφέρεστε;».

«Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», απάντησε ο Χάκαμπι, αναφερόμενος στο βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ στην περιοχή που εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.

«Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ… Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», είπε.

Τόνισε πως το Ισραήλ αναφέρεται στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκει να ζήσει ειρηνικά, σημειώνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά θέλει να διαφυλάξει τον πληθυσμό του.

Κόσμος
