Προς πώληση η θρυλική Βίλα Σέρτοσα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία για 300-500 εκατ. ευρώ

Η πώληση της Βίλας Σέρτοσα στη Σαρδηνία, ενός από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της Ιταλίας, που κάοτε ανήκε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιταλικός Τύπος επιβεβαιώνει την πώληση της βίλας Μπερλουσκόνι στην Σαρδηνία, αναφέροντας έναν ανώνυμο Άραβα ως τον τυχερό αγοραστή του πολυτελούς καταφυγίου, ο οποίος είναι διατεθειμένος να πληρώσει «ένα ποσό λίγο μικρότερο από μισό δισεκατομμύριο ευρώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πώληση έχει αναλάβει ο διάσημος οίκος δημοπρασιών Sotheby’s International Realty, σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate, μια μεσιτική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι που ειδικεύεται σε πολυτελή ακίνητα, καθώς και μια άλλη αμερικανική εταιρεία που απευθύνεται σε πλούσιους πελάτες.

Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με την Corriere della Serra, εκτιμάται μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη –ή τουλάχιστον την πιο σημαντική– συναλλαγή ακινήτου στην Ιταλία.

Η Βίλα Σέρτοσα εκτείνεται σε 4.500 τ.μ. και περιλαμβάνει 68 δωμάτια, 174 θέσεις στάθμευσης, τέσσερα μπανγκαλόου και ένα τεράστιο πάρκο 580.000 τ.μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ακίνητο έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες από τον Τζορτζ Μπους και τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι και τον πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται αμφιθέατρο, θερμοκήπιο, γυμναστήριο, πισίνες και ένα εντυπωσιακό ψεύτικο ηφαίστειο.

Η ιστορία της Βίλας Σέρτοσα

Η βίλα ανήκε αρχικά στον Τζιάννι Ονοράτο, ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού δικτύου La Voce Sarda, και στη συνέχεια αγοράστηκε από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι μέσω του Φλάβιο Καρμπόνι, που είχε καταδικαστεί για την κατάρρευση της Banco Ambrosiano τη δεκαετία του ’80.

Μετά από πιέσεις των πιστωτών, η ιδιοκτησία πέρασε στον Μπερλουσκόνι και μετονομάστηκε σε «Βίλα Σέρτοσα» και χρησιμοποιούνταν και ως «έδρα εναλλακτικής ασφαλείας» για τον πρώην πρωθυπουργό.

Η ολοκλήρωση της πώλησης παραμένει αβέβαιη, καθώς οι κληρονόμοι του Καβαλιέρε δεν φαίνεται να βιάζονται να παραδώσουν αυτόν τον μικρό παράδεισο, μόλις λίγα βήματα από την Costa Smeralda.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν διάφορες φήμες για ενδιαφερόμενους, μερικές από τις οποίες αποδείχθηκαν ανακριβείς, όπως οι φήμες για τον σουλτάνο του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιά, ή τον ξενοδοχειακό όμιλο Four Seasons, που διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή με τη βίλα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Βίλα Σέρτοσα απέκτησε την ετικέτα «top-secret», με αυστηρά μέτρα μυστικότητας σε όλη την περιοχή. Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις ήταν το αμφιθέατρο, οι πισίνες θαλασσοθεραπείας και ο «προβλήτας 007», που συνδεόταν με υπόγεια σπηλιά προσβάσιμη από βάρκες και υποβρύχια, σαν σκηνή από ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Οι δικηγόροι του Μπερλουσκόνι αρνήθηκαν να παραδώσουν έγγραφα στους ανακριτές που ερευνούσαν πιθανές αυθαιρεσίες σε προστατευόμενη περιοχή, με μοναδική οδηγία να μην πλησιάζει κανένας ξένος.