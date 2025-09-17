Κόσμος

Πρόταση να δοθεί το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο του νησιού Παντελερία, του «μαύρου μαργαριταριού της Μεσογείου»

Ο αείμνηστος σχεδιαστής μόδας περνούσε συχνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στο κτήμα του στο ιταλικό νησάκι
Ο διάσημος Ιταλός μόδιστρος Giorgio Armani
Ο διάσημος Ιταλός μόδιστρος Giorgio Armani / REUTERS / Φωτογραφία Benoit Tessier

Πρόταση να δοθεί το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο του μικρού ιταλικού νησιού Παντελερία, ως φόρο τιμής στον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας που περνούσε συχνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στο κτήμα του στο αποκαλούμενο «μαύρο μαργαριτάρι της Μεσογείου», εξετάζουν οι αρχές της Ιταλίας.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι – ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών – διατηρούσε έπαυλη στο νησί Παντελερία της Ιταλίας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία.

Ήταν το «καταφύγιο» στο οποίο επέλεγε συχνά να περάσει τις διακοπές του μαζί με συγγενείς και φίλους του. Περιτριγυρισμένα από περίπου 150 φοινικόδεντρα, όλα τα κτίσματα ήταν σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική χωρίς ξενόφερτες παρεμβάσεις.

Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) ανέφερε την Τετάρτη (17.09.2025) ότι υποστηρίζει την πρόταση για μετονομασία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, την οποία κατέθεσε το τοπικό συμβούλιο και στηρίζει επίσης ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι.

 

Ο πρόεδρος της ENAC, Πιερλουίτζι Ντι Πάλμα επισημαίνει πως η πρόταση για τη μετονομασία σε «Τζόρτζιο Αρμάνι» εξυπηρετεί τα σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και την προώθηση του τουρισμού στο νησί Παντελερία.

