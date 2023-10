Τη συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Λευκωσίας για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο πρότεινε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντησή του με τον αποκαλούμενο ΥΠΕΞ του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουρούλογλου.

Μάλιστα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρότεινε να γίνει μια συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα στις δύο πλευρές, στα πρότυπα της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου, προτού βρεθεί πολιτική λύση στο Κυπριακό.

«Το να περιμένουμε την τελική λύση στο νησί προκειμένου να επωφεληθούμε από τους ενεργειακούς πόρους της ανατολικής Μεσογείου δεν είναι επωφελές ούτε για την περιοχή ούτε και για τον κόσμο», δήλωσε ο Φιντάν.

Κατηγόρησε για ακόμη μια φορά την Κυπριακή Δημοκρατία ότι δεν συνεργάζεται με την τουρκοκυπριακή πλευρά για να βρεθεί λύση στο ζήτημα του νησιού και επανεπιβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την αναγνώριση του ψευδοκράτους από τη διεθνή κοινότητα.

