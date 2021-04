Η κυκλοφορία των πλοίων έχει επιβραδυνθεί στη διώρυγα του Σουέζ, καθώς το τάνκερ M/T Rumford εμφανίσθηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο νότιο τμήμα της διώρυγας, σύμφωνα με τους ιστότοπους MarineTraffic και TankerTrackers.

Η αρχή διαχείρισης της Διώρυγας του Σουέζ γνωστοποίησε στις ναυτιλιακές εταιρείες ότι το M/T Rumford αντιμετωπίζει πρόβλημα στις μηχανές του και ότι ρυμουλκά έχουν σπεύσει για να το συνδράμουν.

Το TankersTracker ανακοίνωσε ωστόσο στο Twitter ότι το πλοίο τελικά κινείται προς βορράν.

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ δήλωσε στο Reuters ότι το πρόβλημα διήρκεσε περί τα 10 λεπτά και «έχει διευθετηθεί».

The #Rumford, a crude oil tanker, had also stopped earlier at 8:23UTC today while crossing the #SuezCanal. The engines were restarted an hour & six minutes later (9:29UTC) & according to AIS data, a speed of 7,7 knots was resumed at 10:03.



Check the vessel’s position history👇 pic.twitter.com/iMErM5HIZf