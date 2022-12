Καταστροφική υπήρξε η εκτόξευση του νέου ευρωπαϊκού πυραύλου Vega C, καθώς το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια δύο δορυφόρων παρατήρησης της Γης Pleiades Neo της Airbus Defence and Space. Μέχρι σήμερα ο νέος Vega C είχε “πετάξει” μόνο μια φορά, φέτος τον Ιούλιο.

Η εκτόξευση του νέου ευρωπαϊκού πυραύλου Vega C πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (20.12.2022) από το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού της Νότιας Αμερικής. Ενώ το πρώτο στάδιο του πυραύλου έκανε τη δουλειά του μετά την εκτόξευση, το δεύτερο με την ονομασία Zefiro 40 απέτυχε.

«Περίπου 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση συνέβη μια ανωμαλία στο Zefiro 40, δίνοντας έτσι ένα τέλος στην αποστολή του Vega C. Οι αναλύσεις των δεδομένων βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστούν οι αιτίες της αποτυχίας», ανακοίνωσε η γαλλική αεροδιαστημική εταιρεία Arianespace.

Δείτε βίντεο:

Ο Vega C αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη διαχείριση του έχει η Arianespace. Ο ύψους 35 μέτρων και τεσσάρων ξεχωριστών τμημάτων πύραυλος είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του αρχικού Vega που είχε εμφανιστεί το 2012. Ο Vega C μπορεί να στείλει στο διάστημα (σε ύψος 700 χιλιομέτρων) φορτίο έως 2.300 κιλών, έναντι 1.500 κιλών του προκατόχου του.

Οι δύο δορυφόροι που χάθηκαν εξαιτίας της αποτυχίας του πυραύλου, είναι οι Pleiades Neo 5 και 6, που από κοινού ζύγιζαν σχεδόν δύο τόνους και επρόκειτο να ολοκληρώσουν τον “αστερισμό” των δορυφόρων παρατήρησης της Γης που αναπτύσσει η Airbus. Πρόκειται για τέσσερις ταυτόσημους δορυφόρους υψηλής τεχνολογίας που μπορούν να φωτογραφήσουν κάθε σημείο του πλανήτη αρκετές φορές μέσα στη μέρα με υψηλή ανάλυση 30 εκατοστών.

Μέχρι σήμερα ο νέος Vega C είχε “πετάξει” μόνο μια φορά, φέτος τον Ιούλιο, όταν είχε στείλει με επιτυχία στο διάστημα τον βάρους 295 κιλών δορυφόρο LARES-2 της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Η σημερινή δεύτερη εκτόξευση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου, αλλά η Arianespace την καθυστέρησε κατά σχεδόν ένα μήνα, προκειμένου να αντικαταστήσει κάποιο ελαττωματικό εξάρτημα στον πύραυλο. Παραμένει προς το παρόν ασαφές κατά πόσο η αποτυχία του πυραύλου σχετίζεται με εκείνο το εξάρτημα. Αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις από την Arianespace.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ