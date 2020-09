Άνοιξε και πάλι ο Πύργος του Άιφελ για τους επισκέπτες, περίπου 2 ώρες αφότου έκλεισε για λόγους ασφαλείας, μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Νωρίτερα την Τετάρτη (23.09.2020), ο Πύργος του Άιφελ είχε εκκενωθεί, ενώ αποκλεισμένη παρέμεινε κι η γύρω περιοχή. Προηγήθηκε ανώνυμη προειδοποίηση στην αστυνομία για ύπαρξη εκρηκτικών στη βάση του πλέον εμβληματικού μνημείου του Παρισιού.

The Eiffel Tower is evacuated due to a bomb threat as armed police cordon off the Paris landmark https://t.co/1JLdSbxnHn pic.twitter.com/croVf6Gu19