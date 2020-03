Ο Πύργος, μαζί με το Ανάκτορο Χάμπτον Κορτ, πρώην κατοικία του βασιλιά Ερρίκου Η’ και το Παλάτι του Κένσινγκτον, σημερινή κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ, συγκαταλέγονται στα έξι βασιλικά ανάκτορα που κλείνουν εξαιτίας του κορονοϊού.

Άντεξε ένοπλες επιθέσεις και στάθηκε προστάτης πάνω από την βρετανική πρωτεύουσα για σχεδόν 1.000 χρόνια. Ελέω πανδημίας κορονοϊού, ο Πύργος του Λονδίνου θα αναγκαστεί να κλείσει από αύριο, Παρασκευή.

«Με βαριά καρδιά, σηκώνουμε την κρεμαστή γέφυρα», ανέφερε η ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό στο twitter του επιβλητικού φρουρίου, που κάποτε λειτουργούσε ως φυλακή και σήμερα φιλοξενεί κοσμήματα του θρόνου και αποτελεί ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

«Αυτό το εκπληκτικό κτίριο άντεξε πολλά στην χιλιόχρονη ιστορία του και θα ανακάμψουμε από αυτό και εμείς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

