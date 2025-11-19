Κόσμος

«Πύρινη κόλαση» στην Ιαπωνία: Οι φλόγες «κατάπιαν» 170 κτίρια – Ένας νεκρός, δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Πρόκειται για την μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά από το 1976
Αεροφωτογραφίες από την καμένη έκταση / Reuters

Μία τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 18.11.2025, στην πόλη Όιτα στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, κάνοντας στάχτη τουλάχιστον 170 κτίρια και αναγκάζοντας δεκάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Από την φωτιά ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να είναι συγκλονιστικές.

Η φωτιά αυτή είναι η μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά από το 1976 και περίπου 175 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε χώρους έκτακτης φιλοξενίας, δήλωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές της Ιαπωνίας.

Ένας κάτοικος της Όιτα είπε στο ιαπωνικό δίκτυο NHK ότι οι φλόγες έκαναν τον ουρανό της πόλης να γίνει κόκκινος. «Ο άνεμος ήταν δυνατός. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα εξαπλωνόταν τόσο πολύ», είπε.

 

 

Πλάνα έδειξαν την έκταση της φωτιάς, η οποία υπολογίζεται ότι έκαψε η οποία εκτιμάται ότι έκαψε 48.900 τετραγωνικά μέτρα, η οποία εκτιμάται ότι έκαψε 48.900 τετραγωνικά μέτρα, περιοχή ίση με επτά γήπεδα ποδοσφαίρου και κατέκαψε πολλά σπίτια κοντά σε λιμάνι.

Αεροφωτογραφίες από την καμένη έκταση / Reuters

 

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

 

Η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ: «Χθες, ξέσπασε πυρκαγιά στην πόλη Οιτά της επαρχίας Οιτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας αγνοούμενος και να καταστραφούν πολλά κτίρια.

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα κέντρο επικοινωνίας για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ η Υπηρεσία Πυροσβεστικής του Υπουργείου Εσωτερικών έχει αποστείλει υπαλλήλους στην περιοχή.

Επιπλέον, μετά από αίτημα του κυβερνήτη για αποστολή βοήθειας, το Υπουργείο Άμυνας και η Αυτοδύναμη Δύναμη έχουν ξεκινήσει τη συλλογή πληροφοριών και την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος με τη χρήση ελικοπτέρων της Αυτοδύναμης Δύναμης.

Ευχόμαστε θερμά να βρεθεί ο αγνοούμενος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους κατοίκους που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στο κρύο.

Ευχαριστούμε επίσης τους πυροσβέστες, τους υπαλλήλους των τοπικών αρχών, τις Αυτοάμυνες Δυνάμεις και την αστυνομία για τις προσπάθειές τους.
Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για να παράσχει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη».

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση NHK, πυροσβέστες, συνεχίζουν σήμερα την προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά στην Όιτα, στη νήσο Κιούσου, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, καθώς έχει εξαπλωθεί σε πολύ κοντινή δασική έκταση.
«Το βουνό καίγεται», ανέφερε κάτοικος στο NHK. «Πήρα μαζί μου το δίπλωμα και το τηλέφωνό μου», πρόσθεσε.

