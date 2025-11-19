«Πύρινη κόλαση» στην Ιαπωνία: Οι φλόγες «κατάπιαν» 170 κτίρια – Ένας νεκρός, δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Μία τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 18.11.2025, στην πόλη Όιτα στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, κάνοντας στάχτη τουλάχιστον 170 κτίρια και αναγκάζοντας δεκάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Από την φωτιά ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να είναι συγκλονιστικές.

Η φωτιά αυτή είναι η μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά από το 1976 και περίπου 175 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε χώρους έκτακτης φιλοξενίας, δήλωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές της Ιαπωνίας.

Ένας κάτοικος της Όιτα είπε στο ιαπωνικό δίκτυο NHK ότι οι φλόγες έκαναν τον ουρανό της πόλης να γίνει κόκκινος. «Ο άνεμος ήταν δυνατός. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα εξαπλωνόταν τόσο πολύ», είπε.

as a fast-moving fire engulfs an entire district, destroying over 170 homes. Strong winds made containment nearly impossible. Sending thoughts to all affected. Stay safe and support from afar. #OitaFire #Japan #CommunityStronger pic.twitter.com/0TUxLFj60d — ceanmedia (@ceanmedia) November 19, 2025

Large-scale fire broke out in Saganoseki, Oita City, Japan



Where more than 20 buildings, including houses, are burning.pic.twitter.com/lXxqU8ikQv — Disaster News (@Top_Disaster) November 18, 2025

Πλάνα έδειξαν την έκταση της φωτιάς, η οποία υπολογίζεται ότι έκαψε η οποία εκτιμάται ότι έκαψε 48.900 τετραγωνικά μέτρα, η οποία εκτιμάται ότι έκαψε 48.900 τετραγωνικά μέτρα, περιοχή ίση με επτά γήπεδα ποδοσφαίρου και κατέκαψε πολλά σπίτια κοντά σε λιμάνι.

A massive fire in Ōita, Japan destroyed around 170 homes.



Strong winds caused the blaze to spread rapidly from one house to the entire neighborhood.



At least 175 people evacuated, and one person is missing.#Japan #Oita #Fire pic.twitter.com/okfJdc1vo5 — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) November 19, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Watch as a fire tears through homes in a residential neighbourhood in Japan. pic.twitter.com/104jGX6UDh — Sky News (@SkyNews) November 19, 2025

Η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ: «Χθες, ξέσπασε πυρκαγιά στην πόλη Οιτά της επαρχίας Οιτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας αγνοούμενος και να καταστραφούν πολλά κτίρια.

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα κέντρο επικοινωνίας για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ η Υπηρεσία Πυροσβεστικής του Υπουργείου Εσωτερικών έχει αποστείλει υπαλλήλους στην περιοχή.

Επιπλέον, μετά από αίτημα του κυβερνήτη για αποστολή βοήθειας, το Υπουργείο Άμυνας και η Αυτοδύναμη Δύναμη έχουν ξεκινήσει τη συλλογή πληροφοριών και την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος με τη χρήση ελικοπτέρων της Αυτοδύναμης Δύναμης.

Ευχόμαστε θερμά να βρεθεί ο αγνοούμενος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους κατοίκους που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στο κρύο.

Ευχαριστούμε επίσης τους πυροσβέστες, τους υπαλλήλους των τοπικών αρχών, τις Αυτοάμυνες Δυνάμεις και την αστυνομία για τις προσπάθειές τους.

Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για να παράσχει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη».

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση NHK, πυροσβέστες, συνεχίζουν σήμερα την προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά στην Όιτα, στη νήσο Κιούσου, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, καθώς έχει εξαπλωθεί σε πολύ κοντινή δασική έκταση.

«Το βουνό καίγεται», ανέφερε κάτοικος στο NHK. «Πήρα μαζί μου το δίπλωμα και το τηλέφωνό μου», πρόσθεσε.