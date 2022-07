Σαφής είναι η βελτίωση στα μέτωπα των πυρκαγιών τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, αφού έχουν καταστραφεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να θέσουν υπό έλεγχο ακόμα ένα μέτωπο στα βορειοανατολικά.

Ειδικότερα, από τις δύο πυρκαγιές που κατέστρεψαν 208.000 στρέμματα δάσους στη Ζιρόντ (νοτιοδυτικά) εδώ και 10 ημέρες στη Γαλλία, απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 36.000 άνθρωποι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν προχώρησαν καθόλου, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν σε ορισμένες αναζωπυρώσεις μέχρι σήμερα (21.7.2022) το πρωί.

Χθες Τετάρτη, μάλιστα, κάπου 2.000 πυροσβέστες κατάφεραν να εμποδίσουν την επέκταση των πυρκαγιών χάρη στις πιο ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες, με μια μείωση της θερμοκρασίας και έναν πιο υγρό άνεμο.

Όμως, οι σχεδόν 36.750 άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί, δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με τη νομαρχία της Γαλλίας.

#BREAKING #FRANCE



🔴FRANCE :#VIDEO TERRIFYING SCENES FROM MASSIVE WILDFIRE IN LANDIRAS IN GIRONDE REGION!



The fire which has started last night in Landiras continues and is out of control.#BreakingNews #Landiras #Gironde #Wildfires #Incendie #Incendio #IncendieDeForêt pic.twitter.com/3pelst4ARS