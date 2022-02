Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από σχολείο στη Μινεσότα.

Ο δράστης αφού άνοιξε πυρ, τράπηκε σε φυγή. Στο σχολείο φοιτούν περίπου 200 μαθητές.

“This is a tragic day.” Richfield City police chief speaking. Two students shot on sidewalk outside school. Suspect fled scene after shooting took place. Schism placed on lockdown. Lockdowns since lifted. @kare11 pic.twitter.com/0d45DUp3pl