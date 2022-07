Για «πολλά θύματα» κάνει λόγο η αστυνομία της Δανίας από τους πυροβολισμούς που έπεσαν λίγο νωρίτερα σε ένα εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο εμπορικό κέντρο Field’s στη συνοικία Άμαγκερ. Εικόνες από το πρακτορείο Reuters εμφανίζουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι από το εμπορικό:

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά σε ένα εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη σήμερα το απόγευμα.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος για τους πυροβολισμούς, χωρίς να υπάρχει για την ώρα πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

BREAKING 🇩🇰 : Danish Police said that a suspect had been arrested



♦️“One person has been arrested in connection with the shooting at Fields. We do not have the opportunity to tell more about the person’s identity at the moment,” authorities informed.



#Copenhagen #Denmark pic.twitter.com/0HkzpjvPza