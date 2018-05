Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Νάσβιλ

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο Opry Mills Mall σε ανατολική συνοικία της πόλης.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς

Οι αμερικανικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος.

Δόθηκε επίσης εντολή να εκκενωθούν και να κλείσουν όλα τα σχολεία της περιοχής.

Opry Mills Mall evacuated. Emergency crews still arriving. Traffic backed up. Another ambulance just went by @FOXNashville pic.twitter.com/BLRUzAJtfi

More police. Not a good sign. Told hospital is preparing for multiple shoot victims but can't confirm that obviously. pic.twitter.com/4B0ek7rP0v

— Justin (@justinbonnema) May 3, 2018