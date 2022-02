Συναγερμός έχει σημάνει για ένοπλο που εισέβαλε στο κολλέγιο “Bridgewater”, στη Βιρτζίνια.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ωστόσο ο συναγερμός δεν έχει αρθεί. Στο κολλέγιο φοιτούν περίπου 2.000 μαθητές. Τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυροβολισμούς.

A man was taken into custody by law enforcement following an active shooter alert at Bridgewater College on Tuesday. Photo by Daniel Lin. @DNRnews https://t.co/C5w7DlGOs1 pic.twitter.com/TQPV7A9oMW

#Bridgewater: An individual has been detained by police officers after law enforcement agencies in Virginia responded to reports of an active shooter incident at Bridgewater College.pic.twitter.com/OtPXHsWIqT