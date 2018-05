Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αστυνομικοί και πρώτες βοήθειες έσπευσαν στο σημείο, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας που φαίνεται να είναι ο δράστης. Πρόκειται για έναν ισπανόφωνο που ήταν οπλισμένος με αυτόματο όπλο, ενώ υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματίας.

Ενδεχομένως ωστόσο να μην είναι σε σοβαρή κατάσταση, μιας και πήγε μόνος του στο νοσοκομείο. Το σχολείο απέχει 65 μίλια από το Λος Άντζελες και σ αυτό φοιτούν περίπου 4000 μαθητές.

Οι αρχές έλαβαν αρκετές κλήσεις για βοήθεια, που έκαναν λόγο για έναν ένοπλο άνδρα ο οποίος βρισκόταν στο εσωτερικό του σχολείου Highland High School στο Παλμντέιλ, σε απόσταση 65 χιλιομέτρων βόρεια του Λος Άντζελες, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Σύμφωνα με το CBS, που επικαλέστηκε το γραφείο του σερίφη, τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Ένας άνδρας συνελήφθη «σε σχέση με μια κλήση που προειδοποιούσε για έναν ένοπλο άνδρα».

Επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία, το CNN επιβεβαίωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη στο Παλμντέιλ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μία ώρα μετά την πρώτη κλήση στο γραφείο του σερίφη σχετικά με την παρουσία ενός ενόπλου, στις 07.05 (17.05 ώρα Ελλάδας). Και οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, όπως μεταδίδει το CNN.

Οι μαθητές του Λυκείου μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και η πρόσβαση αποκλείστηκε.

Το CNN φιλοξενεί τη μαρτυρία ενός νεαρού άνδρα ηλικίας 23 ετών, του Ρίκι Μουνιόζ, που είχε μόλις αφήσει στο σχολείο τις δύο μικρότερες αδελφές του κι έναν φίλο τους γύρω στις 07.00 το πρωί.

«Περίπου ένα λεπτό αργότερα, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι πέφτουν πυροβολισμοί» υπογράμμισε.

Granddaughter is on phone with me and she was sent home from Highland High School just now. Swat team and police at HHS. Apparently student with rifle. Haven’t been able to confirm yet. Anyone know?

— Essence Real Estate (@brokerbarb57) 11 Μαΐου 2018