Πυροβολισμοί στη Σουηδία κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Δύο τραυματίες

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η αναζήτηση του οπλοφόρου συνεχίζεται
Σουηδοί αστυνομικοί
Σουηδοί αστυνομικοί / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου

Αναφορές για τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο στη Σουηδία την Παρασκευή (15.08.2025).

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ορέμπρο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος της πόλης, που βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Σουηδίας, Στοκχόλμη.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η αναζήτηση του οπλοφόρου συνεχίζεται.

Στον τόπο του συμβάντος έχουν, επίσης, σπεύσει υπηρεσίες διάσωσης και ασθενοφόρα. Επιπλέον, η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «απόπειρα δολοφονίας».

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

 

Νωρίτερα φέτος, η Σουηδία βίωσε τη «χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην ιστορία της», όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο campus ενός κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων, πάλι στο Ορέμπρο, με 10 νεκρούς.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιαπωνία: «Βαθιά θλίψη» από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο στην 80ή επέτειο της παράδοσης – Αντιδράσεις Κίνας και Ν. Κορέας
Η τελετή μνήμης για τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναζωπυρώνει τις εντάσεις με την Κίνα και τη Νότια Κορέα, λόγω των αμφιλεγόμενων επισκέψεων Ιαπώνων αξιωματούχων στο ιερό Γιασουκούνι
Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Η νοσταλγική σοβιετική πινελιά στο φούτερ «ΕΣΣΔ» του Λαβρόφ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε με φούτερ που έφερε τα γράμματα «CCCP», σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης, προκαλώντας σχόλια για τη σοβιετική νοσταλγία του Κρεμλίνου, σύμφωνα με ανάλυση του Politico
Ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαβρόφ, στην αλάσκα
