Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν – Αναφορές για 2 νεκρούς

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ ο δράστης είναι ένας αφροαμερικανός, που είναι βαριά οπλισμένος και ακόμα δεν έχει συλληφθεί.

Η αστυνομία συμβουλεύει τους φοιτητές να βρουν κάποιο καταφύγιο ώστε να προστατευτούν.

UPDATE: The suspect is a black male and considered armed and dangerous. More information will be shared as it becomes available.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

— Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 Μαρτίου 2018