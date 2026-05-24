Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο: Δημοσιογράφος του ABC News κατάγραψε τις στιγμές τρόμου – «Πέσε κάτω, πέσε κάτω»

Στο βίντεο φαίνεται να πέφτει στο πάτωμα για να προστατευτεί και να ρωτά «τι είναι αυτό;»
Τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, όταν 21χρονος ξεκίνησε να πυροβολεί κατά πρακτόρων της Secret Service, τα ξημερώματα της Κυριακής 24.05.2026 (ώρα Ελλάδος), κατέγραψε κάμερα δημοσιογράφου. Στα πλάνα φαίνεται ο τρόμος που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς αλλά και η προσπάθεια του συνεργείου να καλυφθεί από τα πυρά.

Όλα έγιναν όταν ο 21χρονος προσπάθησε να εισβάλλει στον Λευκό Οίκο, λέγοντας στους φρουρούς πως είναι ο Ιησούς. Στη συνέχεια ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Secret Service και να τον εξουδετερώσει. Ο ένοπλος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε σοβαρά και διερχόμενος πολίτης.

Τη στιγμή των πυροβολισμών, περιμετρικά του Λευκού Οίκου βρίσκονταν δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, εντός της προεδρικής κατοικίας ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ που είχε έκτακτο συμβούλιο για το Ιράν.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται η ανταποκρίτρια του ABC News, Σελίνα Ουάνγκ να γυρνά βίντεο για τα social media. Ενώ κάνει το ρεπορτάζ της, ξαφνικά ακούγονται οι πυροβολισμοί. Ο τρόμος αποτυπώνεται μέσα σε μια στιγμή στο βλέμμα της ενώ κάποιος ουρλιάζει «πέσε κάτω, πέσε κάτω!».

Στη συνέχεια φαίνεται να πέφτει στο πάτωμα για να προστατευτεί και να ρωτά «τι είναι αυτό;»

«Ακούγονταν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», είπε η ίδια, περιγράφοντας πως όσο ήταν ξαπλωμένη, κατέγραψε το σκηνικό από το κινητό της.

Η περιοχή έμεινε για ώρα αποκλεισμένη ενώ αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο ένοπλος προσπάθησε και το Σάββατο να εισβάλει στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του έγραψε πως είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή «εμμονή» με την προεδρική κατοικία.

Τα κίνητρα του δράστη ή τυχόν συνεργοί του, ακόμη αναζητούνται.

