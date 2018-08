Ρατσιστικό παραλήρημα entrepreneur… Ελληνάρα σε ελληνική παραλία! Ζητούν να συλληφθεί! video

Το όνομά του είναι Adam Catzavelos και από ό, τι φαίνεται έχει ελληνική καταγωγή. Ζει στην Νότια Αφρική και ήρθε σε ελληνική παραλία όπου… αισθάνθηκε υπέροχα διότι δεν έβλεπε ούτε έναν μαύρο γύρω του!

O Adam Catzavelos αυτοπροσδιορίζεται ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας. Οι γνωστοί entrepreneurs. Συνεργάζεται επίσης με το Radio 702 στην Νότια Αφρική σαν σχολιαστής ειδήσεων.

Τόσο ο ραδιοφωνικός σταθμός όσο και η τράπεζα Nedbank από την οποία χρηματοδοτήθηκε, καταδίκασαν το ρατσιστικό ξέσπασμά του. Ο Adam Catzavelos βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα και εξέφρασε τη «χαρά» του επειδή -όπως είπε- δεν έβλεπε τριγύρω του «κανέναν μαύρο».

Μάλιστα, χρησιμοποίησε υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ρατσιστικές εκφράσεις. Το βίντεο -φυσικά- έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε λίγα λεπτά πολλοί χρήστες από τη Νότια Αφρική ζητούσαν ήδη τη σύλληψή του βάσει του αντιρατσιστικού νόμου της χώρας!

Την ίδια ώρα, το hashtag #AdamCatzavelos στο Twitter έγινε παγκόσμιο trend, με εκατοντάδες να καταφέρονται εναντίον του και πολλούς να ξεκαθαρίζουν πως «οι λευκοί δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Catzavelos«.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε

Ο Catzavelos εργαζόταν επίσης στην οικογενειακή επιχείρηση που ίδρυσε ο πατέρας του, το εστιατόριο St Georges Fine Foods, το οποίο εδράζει στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Πολλοί ήταν οι προμηθευτές που έσπευσαν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να μποϊκοτάρουν την επιχείρηση, με τη διοίκηση να αναγκάζεται να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την απόλυση του Adam Catzavelos. Παράλληλα, η οικογένεια απάντησε πως ο Adam δεν εμπλέκεται στην έτερη επιχείριση που της ανήκει, το εστιατόριο Smokehouse and Grill.

Επίσης η εταιρεία Nike έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν συνεργάζεται με τον ίδιο, ωστόσο χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν πως η σύζυγός του, Kelly, έχει τη θέση της υπεύθυνης πωλήσεων της εταιρείας στη χώρα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως τα καταστήματα της Nike στο Γιοχάνεσμπουργκ έμειναν σήμερα κλειστά.

This is Adam Catzavelos, husband to Kelly Catzavelos who is the Merchandising director at Nike.

Η τράπεζα Nedbank ανακοίνωσε δε, πως δεν συνεργάζεται πια με τον ίδιο, αναφέροντας πως τον είχε χρηματοδοτήσει για να «τρέξει» την επιχείρησή του το 2014.

Από την άλλη, το «St. John’s College» στο οποίο φοιτούν οι γιοι του, χαρακτήρισε τον Catzavelos persona non-grata, δηλαδή ανεπιθύμητο. Παρόλα αυτά, τα παιδιά του θα συνεχίσουν να σπουδάζουν κανονικά στο εν λόγω σχολείο.

#AdamCatzavelos#CountryDuty

Big ups to St John’s College for taking a stance against Adam whilst protecting the interests of the kids.

Adam is a persona non grata at the College pic.twitter.com/j26HKmFtI5

— Tumi Sole (@tumisole) August 22, 2018