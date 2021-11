Στη Βενεζουέλα σημειώθηκε χθες Σάββατο (20.11.2021) ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ορχήστρα στον κόσμο με χιλιάδες ντόπιους μουσικούς, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν και ερμήνευσαν τη «Σλαβική Πορεία» του Τσαϊκόφσκι.

Συγκεκριμένα, το ρεκόρ Γκίνες ανήκει στους χιλιάδες μουσικούς που οργανώθηκαν ως ορχήστρα από το δημόσιο πρόγραμμα της Βενεζουέλας, το «El Sistema» («Το Σύστημα»), που από το 1975 έχει ως στόχο να καταστήσει την μουσική εκπαίδευση προσβάσιμη σε χιλιάδες παιδιά από κατώτερα κοινωνικά στρώματα.

«Επιβεβαιώνω ότι αυτή η πρωτοβουλία στέφθηκε με επιτυχία, συγχαρητήρια», είπε ο υπεύθυνος, όταν ανακοίνωσε την ευχάριστη ετυμηγορία κατά τη διάρκεια τελετής στα κεντρικά της «El Sistema». «Είστε επισήμως καταπληκτικοί», πρόσθεσε. Το ρεκόρ καταγράφτηκε στις 14 Νοεμβρίου, όταν περίπου 12.000 μουσικοί ερμήνευσαν το 12λεπτο μουσικό κομμάτι ενώπιον της κριτικής επιτροπής του Ιδρύματος Γκίνες.

