Reuters: Νέα προβλήματα για την Airbus, εντοπίστηκε ελάττωμα στα πάνελ της ατράκτου σε δεκάδες A320

Νέος πονοκέφαλος για την Airbus μετά τον εντοπισμό «προβλήματος ποιότητας» στα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320.

Σύμφωνα με το Reuters, το ελάττωμα αφορά τα πάνελ της ατράκτου και εντοπίζεται σε αεροσκάφη που βρίσκονται ακόμη στη γραμμή παραγωγής. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το πρόβλημα έχει επηρεάσει αεροπλάνα που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Airbus δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, ωστόσο οι επενδυτές αντέδρασαν άμεσα. Η μετοχή, διαπραγματευόμενη στο Παρίσι, βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο του Stoxx 600, με απώλειες που ξεπέρασαν το 10%.

Κι όλα αυτά την ώρα που η Airbus προσπαθεί να πετύχει τον φιλόδοξο στόχο της να αυξήσει τις παράδοσης για το έτος.

Η Airbus παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, ανεβάζοντας το σύνολο για το έτος μέχρι στιγμής σε 657 ενώ στοχεύει σε περίπου 820 παραδόσεις κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι θα φτάσει σε ρεκόρ παράδοσης με πάνω από 160 αεροσκάφοι τον Δεκέμβριο όταν το ρεκόρ της για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναλυτές ήταν διχασμένοι ως προς το αν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και τις ταμειακές ροές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση, αναφέρει το Reuters.

Η αναλύτρια της Jefferies, Κλοέ Λεμαρί, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών δήλωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Ωστόσο, ο στόχος παραμένει εφικτός, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους επενδυτές που εκδόθηκε πριν γίνει γνωστό το αναφερόμενο πρόβλημα ποιότητας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας Rob Morris δήλωσε ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει τις 800 παραδόσεις – κάτι που άλλοι θεωρούν ότι θα ήταν αρκετό για να διεκδικήσει τη νίκη με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της – αλλά με κάποιο κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «κάπως χαμηλότερο».