Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα – «Πιθανή η απόπειρα ανατροπής του Μαδούρο»

Στα ύψη η κόντρα ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Νικολά Μαδούρο. Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μία νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείεται να γίνει προσπάθεια και για την ανατροπή του προέδρου της χώρας.

ΗΠΑ και Βενεζουέλα βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε στρατιωτικές πιέσεις στα ανοιχτά της Καραϊβικής με στόχο, όπως ισχυρίζεται, να εξαλείψει τα καρτέλ ναρκωτικών που δρουν στη χώρα. Το Reuters που επικαλείται 4 Αμερικανούς αξιωματούχους και αποκάλυψε το νέο σχέδιο των ΗΠΑ, δεν διευκρινίζει το πότε θα ξεκινήσει η νέα φάση επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους είπαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν πιθανότατα το πρώτο μέρος της επιχείρησης κατά του Νικολά Μαδούρο. Είπαν μάλιστα πως μέσα στις επιλογές περιλαμβάνεται και η προσπάθεια ανατροπής του προέδρου της Βενεζουέλας.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Vietnam 2.0



13,000 Marines off Venezuela pic.twitter.com/XtoJChohsC ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 10, 2025

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης όσους είναι υπεύθυνοι», είπε ο αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει εδώ και καιρό επιλογές που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, με σκοπό να αντιμετωπίσει τον Νικολά Μαδούρο που τον κατηγορεί για «αρχηγό» των καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά και έχουν οδηγήσει στον θάνατο αρκετούς Αμερικανούς.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο εμπόριο ναρκωτικών.

Ο Νικολά Μαδούρο, που είναι στην εξουσία από το 2013, υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να τον ανατρέψει. Προειδοποιεί πως αν συμβεί αυτό πολίτες και στρατός της Βενεζουέλας θα αντισταθούν σθεναρά.

Την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα και τις κάλεσε να δείξουν προσοχή. Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις που αναχωρούσαν από τη Βενεζουέλα το Σάββατο μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη Δευτέρα να χαρακτηρίσουν το Cartel de los Soles «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο επικείμενος χαρακτηρισμός θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πλήξουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Αφήνει δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιωχθούν συνομιλίες με στόχο μια διπλωματική λύση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον. Δεν ήταν σαφές αν αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χρόνο ή την κλίμακα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, USS Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου με την ομάδα κρούσης του, και ενώθηκε με τουλάχιστον 7 άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής σε επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών, παρόλο που η συγκεντρωμένη ισχύς πυρός υπερβαίνει κατά πολύ τις επιχειρησιακές ανάγκες τους. Αμερικανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε ύποπτα ναρκοπλοία στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

– On November 4, 2025, the nuclear-powered aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN-78), flagship of the Gerald R. Ford Carrier Strike Group, transited the Strait of Gibraltar, exiting the Mediterranean Sea and entering the Atlantic Ocean. For operational security, it… pic.twitter.com/7WgBWkn5Zz —The Informant (@theinformant_x) November 11, 2025

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει αυτές τις επιθέσεις ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις αμάχων, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αμερικανικός στρατός υπερτερεί συντριπτικά του στρατού της Βενεζουέλας, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, χαμηλών μισθών και φθαρμένου εξοπλισμού. Ορισμένοι διοικητές μονάδων αναγκάστηκαν να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να ταΐζουν τους στρατιώτες τους, καθώς οι κρατικές προμήθειες δεν επαρκούν, έχει αναφέρει το Reuters.

A ver? Que veo ahí? Es la masa de humo proveniente de Marruecos? El USS Gerald R. Ford? pic.twitter.com/CsAw5wcV3M — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) November 11, 2025

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ανταρτοπόλεμου, την οποία η κυβέρνηση αποκαλεί «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης.

Αυτή η προσέγγιση θα περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες, που θα πραγματοποιούν σαμποτάζ και άλλες τακτικές αντάρτικου, σύμφωνα με πηγές και παλαιότερα έγγραφα σχεδιασμού που έχει επικαλεστεί το Reuters.