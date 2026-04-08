Reuters: Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή

Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo
Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη (09.04) ή την Παρασκευή (10.04), ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Αν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων, τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξουν «περιορισμένα, υπό έλεγχο του Ιράν», τόνισε ο αξιωματούχος.

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Μολαυτάτα, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο αν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο», συμπλήρωσε.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (08.04.2026), οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαινόταν να τηρούν την υπόσχεσή τους να διακόψουν προσωρινά την καταστροφική αεροπορική εκστρατεία που είχε βομβαρδίσει εκατοντάδες ιρανικούς στόχους για έξι εβδομάδες.

