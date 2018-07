Φαίνεται πως Ριάνα και Hassan Jameel έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Ο φωτογραφικός φακός όμως απαθανάτισε το ζευγάρι σε έναν έντονο καβγά τους.

Η 30χρονη τραγουδίστρια φαίνεται θυμωμένη να τα ψάλλει στον Σαουδάραβα επιχειρηματία. Οι δυο τους έχουν έντονη διαφωνία, με τον 29χρονο Hassan να προσπαθεί να της εξηγήσει κάτι.

Rihanna have started again with this one her saudi businessman…very soon we will hear break up this and that.Rihanna having a heated exchange with billionaire boyfriend

Last month it was reported that Rihanna had split from her billionaire boyfriend of a year, Hassan Jameel. pic.twitter.com/DvbbhsH6hW — naijasees (@naijasees) July 10, 2018

[PHOTOS] Rihanna And Billionaire Boyfriend, Hassan Jameel Argue Heatedly In Mexico – https://t.co/TiEvDT3HZy pic.twitter.com/8b7C3f0zMb — News Herald (@NewsHeraldNGR) July 10, 2018

I dont know why Rihanna is shouting at Hassan but i know she’s right pic.twitter.com/wGXbioYUdr — ` (@HOLYBRlTNEY) July 10, 2018

Rihanna Pictured With Ex-Billionaire Boyfriend Hassan Jameel While Vacationing In Mexico (Photos) https://t.co/RjZbCtO2QZ pic.twitter.com/jqQMEzGSv1 — Buzz Nadia (@BuzzNadia) July 10, 2018

Αφού δεν κατάφεραν να βρουν άκρη, ο Hassan απομακρύνθηκε από τις ξαπλώστρες όπου απολάμβαναν τον ήλιο. Λίγο αργότερα σηκώθηκε και η Ριάνα. Οι αναφορές ήθελαν την τραγουδίστρια να τον βαρέθηκε και να τον παράτησε μέσα στον Ιούνιο.

«Τελείωσε. Η Ριάνα του ράγισε την καρδιά. Αυτό κάνει. Ραγίζει τις καρδιές των αντρών. Η Ριάνα απλά τον βαρέθηκε. Βαριέται τους άντρες κάποιες φορές» είχε δηλώσει φίλος της τραγουδίστριας.

Hassan: “Wallahi Rih it wasn’t me 7ayati”

Rihanna: “Wallah this wallah that, but I know you’re still lying, and stop calling me that number word ya dickhead” pic.twitter.com/KlNbSsqsWK — Hercules (@PriinceHaroon) July 10, 2018

Hassan trynna be sassy back towards Rihanna is KILLING me rn pic.twitter.com/SEmvySRBLs — not.so.srs (@p0lychrome) July 10, 2018

Η σχέση της Ριάνα με τον Hassan

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν πρώτη φορά μαζί τον Ιούνιο του 2017 σε ένα τζακούζι στην Ισπανία. Η Ριάνα δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια τη σχέση τους. Είχε αναφερθεί ωστόσο σε μια σοβαρή σχέση στις συνεντεύξεις της.

«Συνήθιζα να αισθάνομαι ένοχη που χρειάζομαι προσωπικό χρόνο. Αλλά νομίζω πως δεν είχα συναντήσει ποτέ κάποιον που να τον αξίζει» είχε δηλώσει στη Vogue τον Μάιο.

[PHOTOS] Rihanna And Billionaire Boyfriend, Hassan Jameel Argue Heatedly In Mexico https://t.co/J5q2szjjO7 pic.twitter.com/2atkY1BIpi — Connect Naija (@Connectnaija2) July 10, 2018

Ο 29χρονος Hassan είναι γόνος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου και κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του Abdul Latif Jameel. Το 2017 κατατάχθηκαν ως η τέταρτη πλουσιότερη οικογένεια στον αραβικό κόσμο.

Η εταιρεία της οικογένειας έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα στις πωλήσεις αυτοκινήτων Toyota στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες 7 χώρες. Πριν τη σχέση του με τη Ριάνα, ο Hassan έβγαινε με τη Ναόμι Κάμπελ. Μόλις έγινε γνωστή η σχέση της Ριάνα με τον Hassa, η μία έκανε την άλλη unfollow στο Instagram.

