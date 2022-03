Το δημοσίευμα – βόμβα της Wall Street Journal για τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που σας παρουσίασε από την πρώτη στιγμή το newsit.gr, άναψε… φωτιές στην υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία.

Κι αυτό διότι η WSJ αποκάλυψε πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης (!), προβλήματα στο δέρμα του προσώπου και των χεριών όπως και ερυθρότητα στα μάτια μετά από συνάντηση στο Κίεβο, στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Πλέον, ο εκπρόσωπος του Ρώσου ολιγάρχη επιβεβαιώνει την σοκαριστική είδηση. Παρόλα αυτά, δεν αποκαλύπτει περισσότερα ως προς το ποιος θεωρείται ότι στοχοποίησε τον δισεκατομμυριούχο και τα δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Δύσης, που εξέτασαν το περιστατικό, είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης προερχόμενης από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Η Wall Street Journal «σήκωσε» το ρεπορτάζ στο site της αναφέροντας πως το περιστατικό σημειώθηκε μετά από μια συνάντηση στο Κίεβο.

Το ρεπορτάζ τονίζει πως μετά την συνάντηση, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Ποια ήταν αυτά; Τα μάτια τους ήταν κόκκινα, δάκρυζαν παρουσιάζοντας πόνο στα μάτια, ενώ ξεφλούδιζε το δέρμα τους στο πρόσωπο και τα χέρια, σύμφωνα με την πηγή της εφημερίδας.

Υπάρχουν υποψίες πως πίσω από το περιστατικό βρίσκονται σκληροπυρηνικοί της Μόσχας που στόχο είχαν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Άνθρωπος από το περιβάλλον του Αμπράμοβιτς τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο ποιος έβαλε στο στόχαστρο την διαπραγματευτική ομάδα.

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, ένας εκ των οποίων είναι ο πολιτικός Rustem Umerov, ανάρρωσαν μετά την επίθεση και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, δεν επηρεάστηκε, ενώ ο εκπρόσωπός του δηλώνει άγνοια για οποιαδήποτε ενδεχόμενη υπόθεση δηλητηρίασης.

Εν τω μεταξύ, νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας, μετά την σοκαριστική αποκάλυψη της Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του Guardian, Shaun Walker, με ανάρτησή του στο Twiter είπε πως πηγή με άμεση γνώση μόλις επιβεβαίωσε τις αναφορές της WSJ ότι ο ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης.

Ωστόσο, έδωσε και νέες πληροφορίες για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς «έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία»!

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.