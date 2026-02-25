Κόσμος

Ρώμη: 21χρονη Βρετανίδα φοιτήτρια δέχτηκε επίθεση από άνδρα – Προσπάθησε να την βιάσει μέσα σε πάρκο

Ο άνδρας αποπειράθηκε να βιάσει την κοπέλα στο πάρκο της Βίλα Μποργκέζε
Βίλα Μποργκέζε
Βίλα Μποργκέζε / Robert Messer/picture-alliance/dpa/AP Images

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία 21χρονη φοιτήτρια στη Ρώμη, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να την βιάσει σε πάρκο της πόλης.

Η απόπειρα βιασμού έγινε το βράδυ της Δευτέρας (23.02.2026), στο πάρκο της Βίλα Μποργκέζε, ένα εμβληματικό πάρκο της Ρώμης.

Όλα έγιναν γύρω στις 21:30, σε κεντρικό δρόμο που διασχίζει το πάρκο και σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας άνδρας πλησίασε μια 21χρονη Βρετανίδα φοιτήτρια, που βρίσκεται στην Ιταλία για σπουδές.

Ο δράστης την έσπρωξε πίσω από έναν θάμνο και προσπάθησε να της σκίσει τα ρούχα, όταν η νεαρή κοπέλα άρχισε να φωνάζει για βοήθεια.

Τότε ο άνδρας το έβαλε στα πόδια, με έναν οδηγό ταξί που περνούσε από το σημείο να σταματά για να βοηθήσει την 21χρονη, μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε η φοιτήτρια με την νεαρή γυναίκα να οδηγείται σε μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρώμης, όπου ενεργοποιήθηκε το ειδικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα ρούχα που φορούσε κατασχέθηκαν για εργαστηριακές εξετάσεις με τις αρχές να εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής για να εντοπίσουν τον δράστη.

