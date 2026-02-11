Κόσμος

«Ρομπότ σκύλοι» στην υπηρεσία της αστυνομίας του Μεξικό για το Μουντιάλ 2026

Τέσσερα από αυτά τα «ρομπότ σκυλιά», που κόστισαν συνολικά περίπου 120.000 ευρώ, θ' αναπτυχθούν «σε περίπτωση αναταραχής»
Σκύλος - ρομπότ
Σκύλος - ρομπότ

Μια ιδιαίτερη τετράποδη βοήθεια θα έχουν οι αρχές της πόλης Γουαδαλούπε στο Μεξικό. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 θα έχουν την συνδρομή ρομπότ-σκύλων. Αυτά τα τετράποδα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο, εικόνες στις αρχές επιβολής του νόμου πριν από μια επέμβαση.

«Η αποστολή αυτών των “ρομπότ σκύλων” είναι να βοηθήσουν την αστυνομία παρεμβαίνοντας πρώτα, έτσι ώστε να προστατεύσουν την σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών», εξήγησε ο Έκτορ Γκαρσία, δήμαρχος της Γουαδαλούπε, μιας πόλης που συνορεύει με την μεγαλούπολη, Μοντερέι του Μεξικό.

Τέσσερα από αυτά τα «ρομπότ σκυλιά», που κόστισαν συνολικά περίπου 120.000 ευρώ, θ’ αναπτυχθούν «σε περίπτωση αναταραχής», όπως πρόσθεσε ο Γκαρσία.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το δημαρχείο της Γουαδαλούπε, φαίνεται μια απ΄ αυτές τις τετράποδες συσκευές να ανεβαίνει σκάλες και να περιπολεί ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ οι αστυνομικοί προχωρούν προσεκτικά πίσω της. Στην συνέχεια, το ρομπότ εντοπίζει έναν ένοπλο άνδρα και τον διατάζει, μέσω μεγαφώνου, να ρίξει το όπλο του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
113
100
86
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo