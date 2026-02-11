«Ρομπότ σκύλοι» στην υπηρεσία της αστυνομίας του Μεξικό για το Μουντιάλ 2026

Μια ιδιαίτερη τετράποδη βοήθεια θα έχουν οι αρχές της πόλης Γουαδαλούπε στο Μεξικό. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 θα έχουν την συνδρομή ρομπότ-σκύλων. Αυτά τα τετράποδα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο, εικόνες στις αρχές επιβολής του νόμου πριν από μια επέμβαση.

«Η αποστολή αυτών των “ρομπότ σκύλων” είναι να βοηθήσουν την αστυνομία παρεμβαίνοντας πρώτα, έτσι ώστε να προστατεύσουν την σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών», εξήγησε ο Έκτορ Γκαρσία, δήμαρχος της Γουαδαλούπε, μιας πόλης που συνορεύει με την μεγαλούπολη, Μοντερέι του Μεξικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερα από αυτά τα «ρομπότ σκυλιά», που κόστισαν συνολικά περίπου 120.000 ευρώ, θ’ αναπτυχθούν «σε περίπτωση αναταραχής», όπως πρόσθεσε ο Γκαρσία.

Un projet à plusieurs millions pour soutenir les forces de l’ordrehttps://t.co/Ih0hulLmpB — RMC Sport (@RMCsport) February 10, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το δημαρχείο της Γουαδαλούπε, φαίνεται μια απ΄ αυτές τις τετράποδες συσκευές να ανεβαίνει σκάλες και να περιπολεί ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ οι αστυνομικοί προχωρούν προσεκτικά πίσω της. Στην συνέχεια, το ρομπότ εντοπίζει έναν ένοπλο άνδρα και τον διατάζει, μέσω μεγαφώνου, να ρίξει το όπλο του.