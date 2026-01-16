Ρόναλντ Λόντερ: Ο μεγιστάνας καλλυντικών που φύτεψε την ιδέα στον Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να αγοράσει τη Γροιλανδία, πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται για μια ιδέα αιφνιδιαστική και… τρελή. Κι όμως, η αμερικανική εμμονή με το μεγαλύτερο νησί του κόσμου δεν γεννήθηκε από μόνη της.

Ο άνθρωπος που «φύτεψε» την ιδέα της Γροιλανδίας στο μυαλό του Τραμπ και τον έπεισε να τη δει ως στρατηγική ευκαιρία είναι ο δισεκατομμυριούχος Ρόναλντ Λόντερ, κληρονόμος της αυτοκρατορίας καλλυντικών Estée Lauder και φίλος του Τραμπ εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έχει αφηγηθεί ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, σε συνέντευξή του στην Guardian, ο Τραμπ τον κάλεσε μία ημέρα στο Οβάλ Γραφείο το 2018, κατά την πρώτη του θητεία, για να του μεταφέρει ότι «ένας προβεβλημένος επιχειρηματίας» είχε μόλις προτείνει στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Η πρόταση χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον Μπόλτον ως εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Η εμμονή του Λόντερ και οι επενδυτικές φιλοδοξίες πίσω από τη Γροιλανδία

Η αρχική ιδέα εξελίχθηκε σε εμμονή, με τον Τραμπ να μην περιορίζεται πλέον σε αγορά, αλλά να εξετάζει ακόμα και σενάρια ελέγχου μέσω ισχύος.

Παράλληλα, οι πολιτικές εισηγήσεις του Λόντερ φαίνεται να συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα: από πολυτελές νερό και υδροηλεκτρική ενέργεια στη Γροιλανδία μέχρι συμμετοχή σε κοινοπραξία που στοχεύει σε ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας.

Η γνωριμία τους χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, ενώ ο Λόντερ έχει υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις και έχει πολιτική εμπειρία, από το Πεντάγωνο έως την πρεσβεία στην Αυστρία. Μετά την εκλογή του Τραμπ το 2016, στήριξε οικονομικά την προεδρία του και βοήθησε σε «σύνθετες διπλωματικές προκλήσεις», περιλαμβανομένης της επέκτασης της αμερικανικής επιρροής στην Αρκτική.

Το 2019, η Wall Street Journal αποκάλυψε δημόσια το ενδιαφέρον Τραμπ για τη Γροιλανδία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Δανία. Ο Λόντερ υποστήριξε δημόσια ότι η ιδέα δεν ήταν παράλογη, αλλά στρατηγική, επισημαίνοντας τον «θησαυρό σπάνιων γαιών» κάτω από τον πάγο και τις νέες θαλάσσιες οδούς που ανοίγει η κλιματική αλλαγή.

Σήμερα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Λόντερ φαίνεται να συμβαδίζουν με την αμερικανική πολιτική, από την Αρκτική μέχρι τα ουκρανικά ορυκτά.

Λίγες εβδομάδες μετά από δωρεές του στην Maga Inc, Ουάσιγκτον και Κίεβο υπέγραψαν συμφωνία για κοινή εκμετάλλευση των ουκρανικών πόρων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την στήριξη Τραμπ προς την Ουκρανία.

«Θησαυρός σπάνιων γαιών»

Η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ με τη Γροιλανδία δεν περιορίστηκε στην πρώτη του θητεία, ούτε έμεινε χωρίς υποστήριξη από τον Ρόναλντ Λόντερ. Τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έσπευσε να υπερασπιστεί δημόσια τον πρόεδρο, όταν εκείνος άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής κατάληψης του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου.

Σε άρθρο του στη New York Post, ο Λόντερ – επικεφαλής του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου – υποστήριξε ότι «η ιδέα του Τραμπ για τη Γροιλανδία δεν ήταν ποτέ παράλογη – ήταν στρατηγική». Όπως έγραψε, «κάτω από τους πάγους και τα πετρώματα κρύβεται ένας θησαυρός σπάνιων γαιών, απαραίτητων για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα οπλικά συστήματα και τη σύγχρονη τεχνολογία», προσθέτοντας ότι η υποχώρηση των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς που αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια.

Ο Λόντερ χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων» και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να επιδιώξουν μια «στρατηγική συνεργασία». Παράλληλα, δήλωσε ότι εργάζεται εδώ και χρόνια στενά με επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς παράγοντες της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τη στιγμή που ο Λόντερ έστρεψε την προσοχή του Τραμπ στη Γροιλανδία το 2018 – κάτι που είχε αποκαλυφθεί στο βιβλίο The Divider των Αμερικανών δημοσιογράφων Πίτερ Μπέικερ και Σούζαν Γκλάσερ – ο μεγιστάνας των καλλυντικών φαίνεται να έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στο αρκτικό έδαφος.

Δανικά εταιρικά μητρώα δείχνουν ότι εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη και αδιευκρίνιστη μετοχική σύνθεση έχει αποκτήσει πρόσφατα συμμετοχή σε δραστηριότητες στη Γροιλανδία.

Μία από αυτές αφορά την εξαγωγή «πολυτελούς» φυσικού νερού από νησί στον κόλπο Baffin. Όταν δανική εφημερίδα ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι ο Λόντερ συγκαταλέγεται στους επενδυτές, φιλοξένησε δηλώσεις Γροιλανδού επιχειρηματία που συμμετέχει στο εγχείρημα, ο οποίος σημείωσε ότι «ο Λόντερ και οι συνεργάτες του έχουν πολύ καλή γνώση και πρόσβαση στην αγορά πολυτελών προϊόντων».

Το ίδιο επενδυτικό σχήμα φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να επιδιώκει την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από τη μεγαλύτερη λίμνη της Γροιλανδίας, με στόχο την τροφοδοσία μονάδας παραγωγής αλουμινίου.

Παραμένει ασαφές ποιον αντίκτυπο θα είχε ενδεχόμενη αμερικανική ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας – είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω πίεσης ή ακόμη και στρατιωτικής επέμβασης – στα επιχειρηματικά συμφέροντα του Λόντερ στην περιοχή.