Ένα παιδί μόλις 14 ετών είναι η δράστις της επίθεσης σε σχολείο της Ρωσίας, καθώς το πρωί της Πέμπτης (7.12.2023) πήγε στο σχολείο της με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ κατά των συμμαθητών της, πριν αυτοκτονήσει.

Η 14χρονη κατάφερε και σκότωσε μια συμμαθήτριά της, ενώ τραυμάτισε άλλους πέντε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της. Το φονικό έγινε σε σχολείο του Μπριάνσκ, μια πόλη στη δυτική Ρωσία.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ένα 14χρονο κορίτσι ήρθε στο σχολείο με μια επαναληπτική καραμπίνα, με την οποία πυροβόλησε εναντίον των συμμαθητών του» και σκότωσε μια από αυτούς, ανέφερε ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας.

«Το αποτέλεσμα του περιστατικού είναι να σκοτωθούν δύο άνθρωποι (ένας από αυτούς η δράστις) και πέντε να τραυματιστούν, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μπριάνσκ, μια πόλη που συνορεύει με την Ουκρανία, «τα κίνητρα και οι συνθήκες» της τραγωδίας ερευνώνται.

«Μια φρικτή τραγωδία συνέβη σήμερα στο σχολείο αριθμός 5 στο Μπριάνσκ. Μία από τις μαθήτριες έφερε ένα όπλο μαζί της στο σχολείο», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκομάζ στο Telegram.

If you wonder if there are school shootings in ruzzia – of course there are school shootings in ruzzia.



In Bryansk, a schoolgirl started shooting at a gymnasium: there were dead and wounded. The schoolgirl is reported to have committed suicide. This has not been officially… https://t.co/SFUf1fPL8a