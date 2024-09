Ρωσία: 22 νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στην Καμτσάτκα

Τραγικό φινάλε με το ελικόπτερο που αγνοείτο στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας από το Σάββατο (31.08.2024). Και οι 22 επιβαίνοντες είναι νεκροί, όπως επιβεβαιώθηκε την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου.

Το ελικόπτερο, τύπου Mi-8T, εξαφανίστηκε λίγο μετά την απογείωσή του από βάση κοντά στο ηφαίστειο Βαχκαζέτς στη χερσόνησο Καμτσάτκα της ανατολικής Ρωσίας. Μετέφερε 19 τουρίστες και τρία μέλη πληρώματος.

Η περιοχή όπου συνετρίβη το ελικόπτερο είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός και φημίζεται για τα ενεργά ηφαίστεια.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασύρει 17 πτώματα.

Η επιχείρηση θα συνεχιστεί νωρίς τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου.

