Ρωσία: 67χρονη καταδικάστηκε για εμπρησμό στρατολογικού γραφείου έναντι αμοιβής

Δεκάδες εμπρησμοί καταγράφηκαν σε στρατολογικά γραφεία στη Ρωσία, από τότε που ανακοινώθηκε η επιστράτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε κάποια στρατολογικά γραφεία οι εμπρησμοί οφείλονταν σε υποψήφιους νεοσύλλεκτους, κάποιο άλλο όμως – όπως στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία – πυρπόλησε μια… 67χρονη!

Τουλάχιστον αυτό έκρινε στρατοδικείο στη Ρωσία που καταδίκασε τη γυναίκα σε κάθειρξη 10 ετών σε αποικία κρατουμένων.

Οι ανακριτές αποφάνθηκαν ότι η Ζουμαγκούλ Κουρμπάνοβα χρησιμοποίησε βενζίνη και λάδι μηχανής για να βάλει φωτιά στην είσοδο του στρατολογικού γραφείου στην Αγία Πετρούπολη τον Αύγουστο του 2023.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι η συνταξιούχος έλαβε οδηγίες για να διαπράξει το έγκλημα από άγνωστους δράστες μέσω της εφαρμογής WhatsApp, οι οποίοι της πρόσφεραν 50.000 ρούβλια (περίπου 550 δολάρια) σε αντάλλαγμα. Η Κουρμπάνοβα έφυγε από το σημείο και αργότερα συνελήφθη.

Η ζημία που προκλήθηκε στο κτίριο εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται στα 92.000 ρούβλια (1.000 δολάρια).

The 1st District Military Court in Saint Petersburg sentenced a 67-year-old woman to 10 years in prison for attempting to set fire to a military enlistment office.



Zhamagul Kurbanova was accused of committing a terrorist act by setting the door of the military enlistment office… pic.twitter.com/pN0Dn2oOQo