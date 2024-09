Ρωσία: Drones της Ουκρανίας βομβάρδισαν διυλιστήριο και σταθμούς παραγωγής ρεύματος

Σφοδρές επιδρομές της Ουκρανίας με drones σε ρωσικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και διυλιστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας και της γειτονικής Τβερ.

«Καταστρέψαμε 158, τα 9 γύρω από τη Μόσχα», λέει η Ρωσία για το μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που στοχοποίησαν ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και διυλιστήριο.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές, ενώ δεκάδες ουκρανικά drones καταστράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι την Κυριακή (01.09.2024).

Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιές στο διυλιστήριο της Μόσχας και στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κονάκοβο στην περιφέρεια του Τβερ, έναν από τους μεγαλύτερους στην κεντρική Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους και ΜΜΕ.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 158 drones που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένων εννέα πάνω από τη Μόσχα και τη γύρω περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε πως αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έθεσαν στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Μόσχας και πως είναι σε εξέλιξη προσπάθειες κατάσβεσης μιας φωτιάς σε «ξεχωριστή τεχνική αίθουσα» στη μονάδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μετέδωσε πως η φωτιά κατηγοριοποιήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας, που σημαίνει πως μπορεί να απαιτήσει επιπρόσθετες μονάδες.

Το διυλιστήριο νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας ανήκει στην Gazprom Neft, τον πετρελαϊκό βραχίονα του ρωσικού κολοσσού αερίου Gazprom. Η Gazprom Neft αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το ειδησεογραφικό κανάλι Baza του Telegram, που έχει στενές σχέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά στον σταθμό του Κονάκοβο.

Ο περιφερειάρχης της Τβερ Ίγκορ Ρουντένια δήλωσε πως έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην πόλη Κονάκοβο όμως η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση δεν έχουν διακοπεί. Δεν είπε τι καίγεται.

