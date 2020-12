Ρωσία: Άφησε χρήματα στη διαθήκη του για 50 γάτες που ζουν σε μουσείο

Περίπου 50 γάτες, που ζουν σε μουσείο της Αγίας Πετρούπολης, είναι κάποιοι από τους δικαιούχους της διαθήκης ενός γενναιόδωρου Γάλλου φιλάνθρωπου. Το Κρατικό Μουσείο Ερμιτάζ στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNNi, φιλοξενεί στο υπόγειο του γάτες από την εποχή της αυτοκράτειρας Ελισάβετ, η οποία βασίλευσε από το 1741 έως το 1761.

Η Μεγάλη Αικατερίνη, ιδρύτρια του Ερμιτάζ, έδωσε στις γάτες τον τίτλο των προστάτιδων των γκαλερί τέχνης, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, σημειώνοντας ότι οι γάτες στεγάστηκαν σε αυτό για να κρατήσουν μακριά τα τρωκτικά από τις εγκαταστάσεις. Το Κρατικό Μουσείο Ερμιτάζ φιλοξενεί 3 εκατομμύρια έργα τέχνης, αντικείμενα και γλυπτά που εκτείνονται σε κτίρια συμπεριλαμβανομένου του Χειμερινού Ανακτόρου.

