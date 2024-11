Ρωσία: Αξιωματικός του Ναυτικού σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του – Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη

Ένας υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκε σήμερα (13.11.2024) στην Σεβαστούπολη, της κατεχόμενης Κριμαίας, όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του.

Ο ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού Στόλου Μαύρης Θάλασσας είχε κατηγορηθεί από τις ουκρανικές αρχές για εγκλήματα πολέμου και το Κίεβο αποφάσισε να τον εξουδετερώσει, «παγιδεύοντας» το αυτοκίνητό του με βόμβα.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία ασχολείται με σοβαρά εγκλήματα, σε ανακοίνωση της, χαρακτηρίζει το έγκλημα τρομοκρατία και αναφέρει ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε σκοτώνοντας έναν στρατιωτικό, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του.

This morning, a Russian Black Sea Fleet staff car exploded in Sevastopol, killing the 41st Missile Boat Brigade’s chief of staff, Captain 1st Rank Valery Trankovsky.



Russian outlets report that Ukrainian operatives planted an IED under the vehicle. pic.twitter.com/lYVcvWNoWG November 13, 2024

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη

Πηγή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στο Reuters ότι από την έκρηξη σκοτώθηκε ο Βαλέρι Τρανκόφσκι, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού που ήταν υπεύθυνος του αρχηγείου της 41ου Στολίσκου Πυραυλακάτων του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η επιχείρηση διεξήχθη από την SBU, δήλωσε η πηγή, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα νόμιμο και σύμφωνο με τα έθιμα του πολέμου. Η πηγή κατηγόρησε τον Τρανκόφσκι για εγκλήματα πολέμου επειδή είχε διατάξει πυραυλικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει πολεμικά πλοία του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στρατηγικά βομβαρδιστικά, για να πραγματοποιήσει πυραυλικές επιθέσεις σε στόχους σε όλη την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκατοντάδες θύματα μεταξύ των αμάχων.

In Sevastopol, Crimea, partisans blew up a car with an officer of the Russian Black Sea Fleet inside. The owner of the car, a captain of the 1st rank, died on the spot. (naval equivalent of a colonel). pic.twitter.com/F4qNivnRnX — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 13, 2024

Το κανάλι Baza στο Telegram που πρόσκειται στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, αναφέρθηκε στον στρατιωτικό ως ‘Βαλέρι.Τ’, χαρακτηρίζοντάς τον «πλοίαρχο πρώτου βαθμού» του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Αναφέρει επίσης ότι ήταν ο πρώην επικεφαλής του επιτελείου τoυ Στολίσκου πυραυλακάτων.

Τόσο η Baza όσο και η πηγή του Κιέβου ανέφεραν ότι η βόμβα πυροδοτήθηκε στην οδό Ταράς Σεβτσένκο, η οποία φέρει το όνομα του πιο διάσημου ποιητή της Ουκρανίας, ενώ επίσης δημοσίευσε εικόνες από τα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου.

Αρκετές φιλοπόλεμες ρωσικές προσωπικότητες έχουν δολοφονηθεί από την έναρξη του πολέμου σε επιχειρήσεις που η Μόσχα αποδίδει στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιογράφου Ντάρια Ντούγκινα, του πολεμικού μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι και του πρώην διοικητή υποβρυχίων Στάνισλαβ Ρζίτσκι.

A car exploded in occupied Sevastopol – the driver was killed



According to preliminary data, an explosive device was detonated in the car. The driver’s legs were torn off, he died of his injuries.



Local media say that in the blown up car could be a captain of the 1st rank of… pic.twitter.com/GwODVMa9PW — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2024

Η «μαύρη λίστα» ουκρανικών στόχων

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καθώς και ο Τρανκόφσκι, ήταν καταχωρημένοι στο Myrotvorets (Ειρηνοποιός), μια τεράστια ανεπίσημη ουκρανική βάση δεδομένων για τους ανθρώπους που θεωρούνται εχθροί της χώρας. Σήμερα η φωτογραφία του Τρανκόφσκι στον ιστότοπο φέρει τη λέξη «Εξοντώθηκε» με κόκκινα γράμματα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας «FSB», ο κύριος διάδοχος της KGB της σοβιετικής εποχής, δήλωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι εξάρθρωσε δίκτυο Ουκρανών πρακτόρων στην Κριμαία, οι οποίοι εμπλέκονταν σε απόπειρες δολοφονίας φιλορώσων αξιωματούχων.

Crimean Telegram channels report that a vehicle was blown up in Russian-occupied Sevastopol. Allegedly, a captain of the 1st rank of the Russian Black Sea Fleet was in the car. He was killed.



According to media reports, a car with an improvised explosive device flew into the… pic.twitter.com/LSYcbhY1f2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 13, 2024

Είπε ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ και ένας πρώην φιλορώσος βουλευτής του ουκρανικού κοινοβουλίου, ο Όλεγκ Τσαριόφ.

Ο Τσαριόφ επέζησε παρά το γεγονός ότι πυροβολήθηκε δύο φορές σε επίθεση τον Οκτώβριο στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία το 2014. Πηγή της υπηρεσίας πληροφοριών SBU της Ουκρανίας δήλωσε τότε στο Reuters ότι η επίθεση ήταν επιχείρηση της SBU.