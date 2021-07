Άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στην Ρωσία, και κρατά ομήρους, όπως μεταδίδουν Ρώσικα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μπήκε σε γραφεία της τράπεζας Sberbank στο Τιουμέν της Σιβηρίας, και κρατά τους ομήρους στον πρώτο όροφο, από τους 5 συνολικά που έχει το κτίριο.

Δείτε τις εικόνες ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης μπαίνει στην τράπεζα

Russia: Hostage taking situation in Sberbank branch in Tyumen. 2 hostages, suspect is reportedly armed with IED and demanding $200000 https://t.co/lpvjDHpQ97 pic.twitter.com/GGbHPk1Bsd