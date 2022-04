Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε σήμερα την πτήση ενός ουκρανικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπριάνσκ, όπως ανέφεραν ρωσικά ΜΜΕ επικαλούμενα τον κυβερνήτη της ίδιας περιφέρειας.

Πρόσθεσαν δε ότι «βόμβες έπληξαν τμήματα ενός πετρελαϊκού τερματικού σταθμού» και της περιοχής που βρίσκεται γύρω από αυτόν.

“Δεν υπάρχουν θύματα,” μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον κυβερνήτη Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι ένα κτίριο διαχείρισης καυσίμων στον τερματικό σταθμό καταστράφηκε.

The consequences of today's shelling of the oil terminal in the village of Zhecha, Bryansk region. pic.twitter.com/DMtPMqNBjQ

Αν και από τις περιγραφές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης δεν είναι απόλυτα σαφές από προήλθαν οι οβίδες στην συγκεκριμένη περιοχή της Μπριάνσκ – που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία – Ουκρανικοί λογαριασμοί στο twitter αναφέρουν πως η περιοχή επλήγη «κατά λάθος» από τα αντιαεροπορικά πυρά των Ρώσων, στην προσπάθεια αναχαίτισης του Ουκρανικού αεροσκάφους.

‼️The #Putin regime terrorists had confirmed that this morning they shelled their own fuel depot in the Bryansk region with 2 missiles “by mistake” while trying to scare away an illusive Ukrainian fighter jet #Ukraine #Russia pic.twitter.com/pYHE6uMvnM