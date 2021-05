Εγκρίθηκε από το ρωσικές αρχές το μονοδοσικό εμβόλιο Sputnik Light κατά του κορονοϊού.

«Το Sputnik Light είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός μαχητής κατά της πανδημίας. Βοηθάει στην επίτευξη μεγάλου επιπέδου προστασίας, πιο γρήγορα» τονίζει η εταιρία παραγωγής.

«Το ρωσικό υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Gamaleya και το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) ανακοινώνουν πως το Sputnik Light, το μονοδοσικό εμβόλιο κατά της COVID-19, έχει λάβει έγκριση για χρήση στη Ρωσία» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το μονοδοσικό Sputnik Light που κοστίζει κάτω από 10 δολάρια η μία δόση, έδειξε 79,4% αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τα δεδομένα που ελήφθησαν από 28 ημέρες μετά τη χορήγηση του ως μέρος του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού της Ρωσίας μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2020 και 15 Απριλίου 2021.

Ένα επίπεδο αποτελεσματικότητας που φτάνει το 80% είναι υψηλότερο από αυτό πολλών εμβολίων δύο δόσεων, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

While Sputnik V remains our core vaccine, Sputnik Light has its own features. See how it’s different from its parent, #SputnikV, already registered in 64 countries with a total population of over 3.2 bln people.



Sputnik Light – a light step to freedom.👇https://t.co/jmnvObjwn5