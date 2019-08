Ρωσία: Έκλυση ραδιενέργειας μετά από έκρηξη σε πεδίο δοκιμών πυραύλων!

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, ενώ τα επίπεδα ραδιενέργειας αυξήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα στην ρωσική πόλη Σεβεροντβίνσκ, στην βόρεια Ρωσία, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε πυραυλοκινητήρα υγρού καυσίμου πυραύλου σε πεδίο δοκιμών στην περιοχή του Αρχάγγελσκ, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας,

«Εξαιτίας του συμβάντος τραυματίσθηκαν, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, έξι εκπρόσωποι του υπουργείου Άμυνας και της κατασκευάστριας βιομηχανίας. Δύο ειδικοί υπέκυψαν στα τραύματα τους. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

A group of scientists called the 'Ring of 5' found evidence of a major nuclear accident that went undeclared in Russia https://t.co/VMQswT10Yu

— Jazz Drummer (@jazzdrummer420) August 8, 2019