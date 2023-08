Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (4.8.2023) στο λιμάνι της Ρωσίας, Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ρώσοι χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες πως ακούν εκρήξεις και πυρά κοντά στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν πλοία να κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή, καθώς ακούγονται πυρά από την κατεύθυνση της θάλασσας, ενώ διακρίνονται και εκρήξεις.

Οι αρχές της Νοβοροσίσκ επιβεβαίωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις και πυρά και συμπλήρωσαν πως οι δυνάμεις ασφαλείας είναι ενήμερες σχετικά.

A busy night in the Black Sea as Ukrainian drones hit a Russian fuel depot in Feodosia in Russian-occupied Crimea (video) and unmanned surface vehicles targeted Novorossiysk, a Russian Black Sea naval base. Both targets are hundreds of kilometers from Ukrainian-controlled areas. pic.twitter.com/tBppXbOrEz